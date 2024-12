“Messaggio per tutti”, e ora anche Kvaratskhelia trema

Subito dopo la gara contro l’Udinese, Antonio Conte ha lanciato un messaggio a tutta la squadra in conferenza stampa: Kvaratskhelia ora trema.

Non gioca Kvaratskhelia, ma si parla ugualmente di lui. Il Napoli conquista i tre punti a Udine senza la stella georgiana e splende un’altra stella, brasiliana, arrivata dal Portogallo. Infatti, David Neres è riuscito ad incidere nell’occasione concessa dal mister per sostituire l’infortunato Kvaratskhelia.

Decisivo nel secondo gol, quello della rimonta, l’attaccante sudamericano si è ben distinto sin dall’inizio, con dribbling ubriacanti e la sua rapidità palla al piede. Ha offerto soluzioni differenti rispetto a quelle del suo collega con il numero 77 sulle spalle. E i paragoni si sono sprecati sul web. Ma in particolare, in conferenza stampa, è stato chiesto ad Antonio Conte se fosse possibile immaginare un Napoli con Kvaratskhelia e Neres titolari nello stesso momento. La risposta dell’allenatore è stata tutt’altro che scontata:

“Potrebbe anche giocare con Politano. Nella vita non ci sono cose scontate, e non ci sono nel Napoli. Chi sta meglio gioca e ci sono opportunità per tutti”.