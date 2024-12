Calciomercato – Il Napoli sarebbe a caccia di un nuovo talento della Ligue 1, con Giovanni Manna pronto a sfidare altre pretendenti per gennaio

Il calciomercato è sempre attivo e con l’avvicinarsi incombente dell’inizio della campagna acquisti invernale, le voci su ipotetiche trattative aumentano vertiginosamente. Ovviamente, anche il Napoli è pienamente coinvolto in potenziali affari, sia in entrata, che in uscita. Toccherà al d.s. Giovanni Manna lavorare affinché si possano sfruttare le giuste occasioni di mercato per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il dirigente azzurro è già alla ricerca dei giusti talenti per permettere alla squadra di rimanere ai piani alti della classifica e sarà poi il tecnico degli azzurri a valutare le caratteristiche e a confrontarsi anche con Aurelio De Laurentiis per l’eventuale investimento. Da settimane vi riportiamo diversi nomi già accostati al Napoli, ma poche ore fa è spuntato un nuovo profilo che interesserebbe ai partenopei e non solo.

Calciomercato, il Napoli punta a Diouf: le caratteristiche del giocatore

A riportare la notizia, proprio in queste ore, è l’esperto di mercato Ekrem Konur, giornalista per ESPN, BBC e Goal. Sul proprio account “X” ha pubblicato l’immagine di Andy Diouf, calciatore del Lens, accostandolo, tra le altre, anche al Napoli. Gli azzurri si sarebbero interessati, come spesso succede in questo periodo dell’anno, inserendo il giocatore nell’elenco di potenziali nomi sui quali poter avviare una trattativa.

Nato nel maggio del 2003, Diouf è un centrocampista centrale francese che milita appunto in Ligue 1. E’ cresciuto nelle giovanili del PSG e in quelle del Rennes, per poi approdare in prima squadra e trasferirsi, prima in prestito, e poi a titolo definitivo al Basilea, che lo ha rivenduto al Lens per oltre 14 milioni di euro.

In questa stagione, il 21enne ha già giocato 14 partite e realizzato 1 gol e 1 assist. Oltre 1000 i minuti in cui è sceso in campo, conquistando a marzo scorso anche la chiamata della nazionale francese Under 21, dove ha realizzato una rete nell’unica partita giocata. Al Basilea, spiccano i suoi 7 assist in poco più di 50 partite giocate, che lo rendono un calciatore dall’ottima visione di gioco.

Su di lui ci sarebbero Roma, Crystal Palace, West Ham e Tottenham, che il Napoli dovrebbe sfidare già per gennaio. Il valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma potrebbe lievitare, soprattutto per l’accesa concorrenza di squadre sul suo nome. Giovanni Manna monitorerà la situazione e cercherà di strappare un accordo, se il giocatore verrà ritenuto valido anche da Conte.