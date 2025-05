Parma-Napoli, via libera: i tifosi azzurri potranno andare al Tardini

Arriva la decisione dell’Osservatorio, trasferta aperta ai tifosi del Napoli a Parma

Parma-Napoli sarà un match di fondamentale importanza per gli azzurri. Gli uomini di Antonio Conte vogliono ovviamente continuare a lottare per lo scudetto, ragion per cui vincere allo stadio Tardini di Parma sarà un obbligo per il Napoli.

Negli ultimi giorni era emerso il timore che la partita, però, potesse giocarsi senza i tifosi azzurri a sostenere la squadra. Il divieto di trasferta era nell’aria dopo i disordini avvenuti a Lecce.

La decisione dell’Osservatorio

Come riportato da Radio Marte, però, è arrivato il via libera dell’Osservatorio. Sono infatti stati messi in vendita i tagliandi per assistere al match tra Parma e Napoli dal settore ospiti.

Sono 3500 i biglietti messi a disposizione dalla società emiliana, che potranno essere acquistati dai tifosi del Napoli in possesso della fidelity card.