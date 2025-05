Ultima giornata di Serie A di giovedi? Spunta l’ipotesi inedita

Il calendario potrebbe portare alla decisione inedita, ecco cosa sta succedendo.

Mai come quest’anno la Serie A è imprevedibile. Quando mancano solo due partite alla fine della stagione sono ancora aperte tutte le principali lotte in classifica. E se da un lato la lotta salvezza e quella per i posti europei accende il nostro campionato, dall’altro è la lotta scudetto la vera stella della Serie A.

Napoli e Inter, distanti un suo punto in classifica, sono le due protagoniste assolute di una stagione che si deciderà all’ultimo respiro. La compilazione del calendario, infatti, risulta piuttosto complicato per la Lega, che deve garantir la contemporaneità per le gare le cui squadre sono ancora in lotta.

Serie A di giovedi? L’ipotesi

L’edizione odierna de La gazzetta dello Sport rivela un retroscena che potrebbe, di fatto, far emergere una situazione inedita per il nostro campionato. Gli incastri per l’ultima giornata sarebbero diversi, al punto da costringere la Lea a fissare tutta la giornata in un giorno particolare.