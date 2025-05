De Bruyne-Napoli? La posizione di Conte: la situazione è chiara

L’analisi del mercato spinge verso una direzione, Antonio Conte è di quest’idea.

Il mercato del Napoli sembra ufficialmente entrato nel vivo nonostante manchino ancora due partite al termine della stagione. Lee voci degli ultimi giorni hanno acceso la tazza partenopea che, ovviamente, al sentir pronunciare il nome di Kevin De Bruyne, è impazzita di gioia.

Ma quello del belga non è l’unico nome fatto negli ultimi giorni. Sono diverse le trattative che Giovanni Manna sta provando ad intavolare in vista dell’estate. Non farsi trovare impreparati è una priorità assoluta della dirigenza azzurra, che ora più che mai vuole spingere per rinforzare la rosa fin da subito.

Ad unire i puntini ci ha provato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, che ai microfoni di Televomero, nel corso del programma “Il Bello del Calcio”, ha analizzato la situazione mercato del Napoli.

“Trattativa De Bruyne? Se ci si limita all’osservazione, è un giocatore non giovanissimo ma nemmeno vecchio. Inoltre è integro fisicamente. Oggi un centrocampista di 33 anni può giocare altre 2-3 stagione, inoltre un elemento con la sua qualità, esperienza e fantasia potrebbe in Serie A un valore sconosciuto ad oggi. Sarebbe un crack assoluto e un’operazione per la quale c’è una certa fiducia, anche dal punto di vista economico i conti possono quadrare. La posizione di Conte in questa trattativa è parallela, sarebbe un’opportunità che la società vuole cogliere. L’allenatore in questo momento ha altri pensieri per la testa. Jonathan David? Vuole una clausola rescissoria, oltre alla questione commissione e una serie di fattori da valutare. In questo momento, secondo me il suo arrivo è da considerarsi più complicato rispetto a quello di De Bruyne. Sudakov? Calciatore fortissimo che piace tanto al Napoli, ma se arriva De Bruyne non prendi lui“, ha commentato Modugno.