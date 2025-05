Parole di Oriali? Arriva la smentita del Napoli: “Mai pronunciato quella frase”

Subito la smentita del club azzurro, spenta la polemica relativa al futuro di Oriali e Conte.

Avevano fatto discutere le parole di Oriali emerse nel corso della mattinata. Il braccio destro di Antonio Conte avrebbe riferito ad alcuni amici di non poter seguire il tecnico leccese verso un presunto trasferimento alla Juventus. Parole che, ovviamente, avevano acceso la polemica in tutto l’ambiente partenopeo, soprattutto in un momento delicato come quello che il Napoli sta attualmente vivendo.

Il futuro di Antonio Conte è, al momento, incerto, non è un mistero. Le voci relative ad un suo presunto addio sono all’ordine del giorno e, di conseguenza, anche quelle relative al suo staff e ai suoi collaboratori più fidati.

Napoli, la smentita: Oriali non ha mai pronunciato quelle parole

Subito, però, è arrivata la smentita della società partenopea, che tramite il proprio ufficio stampa riferisce che le presunte parole pronunciate da Oriali sono, in realtà, false.