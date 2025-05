Addio Anguissa? Il Napoli spinge per il sostituto: i dettagli

Sirene arabe Anguissa: il Napoli ha già individuato il profilo ideale per rimpiazzarlo.

­L’estate del Napoli si preannuncia rovente, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Sirene arabe continuano ad attrarre un pilastro della mediana azzurra e l’offerta economica sembra difficile da rifiutare. La dirigenza azzurra, però, non si è fatta trovare impreparata e ha già individuato un possibile sostituto, con un profilo di spessore direttamente da una big di Serie A.

Offerta monstre per Anguissa, il Napoli valuta la cessione

L’offerta per Zambo Anguissa è da capogiro: 22 milioni di euro. Un’offerta allettante, soprattutto considerando l’età del giocatore e l’andamento altalenante dell’ultima stagione. Il centrocampista camerunese sembrerebbe dunque destinato a lasciare Napoli.

Arrivato a Napoli nel 2021 ha rappresentato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Spalletti. Il camerunese ha offerto equilibrio, fisicità e qualità nelle transizioni, diventando uno de pilastri dello storico tricolore di due anni fa. Tuttavia, dopo una stagione complicata per tutta la squadra, anche il suo rendimento ha conosciuto una flessione. Di fronte a una proposta così concreta e vantaggiosa, il club sta valutando seriamente l’ipotesi di cessione, con l’idea di reinvestire subito sul mercato.

Il Napoli punta su Lewis Ferguson: il profilo ideale per la mediana

Il nome in cima alla lista del Napoli per sostituire Anguissa è quello di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna. Dopo una stagione da protagonista agli ordini di Thiago Motta, Ferguson ha attirato l’attenzione di diversi club, italiani e stranieri. Il Napoli si è mosso in anticipo, sondando il terreno.

Classe 1999, Ferguson è stato una delle rivelazioni della Serie A 2023/24. Dotato di grande visione di gioco, intelligenza tattica e inserimenti efficaci, è riuscito a segnare gol pesanti e guidare il Bologna verso una storica qualificazione europea. Il Napoli lo considera un profilo pronto per fare il salto in una piazza più esigente. L’infortunio che lo ha colpito a fine stagione non preoccupa più di tanto i dirigenti azzurri, che monitorano l’evoluzione della sua situazione clinica. Il Bologna, dal canto suo, non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione, ma di fronte a un’offerta congrua potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.