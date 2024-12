Calciomercato – Il Napoli potrebbe sbloccare un acquisto per la campagna acquisti invernale durante questo weekend che vedrà in programma la partita contro l’Udinese

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato e il Napoli avrà bisogno di ritoccare in particolare il reparto difensivo. Infatti, quello che si aspetta Antonio Conte è l’acquisto di almeno un centrale.

Tra i partenti, il designato a lasciare libero lo slot in difesa sarà Juan Jesus, su cui ci sarebbero alcuni club brasiliani. L’ex Roma e Inter ha iniziato la stagione giocando titolare contro il Verona, poi è stato spodestato rapidamente da Buongiorno.

Così, per rinforzare il livello dei difensori centrali del Napoli, il ds Manna è a lavoro in ottica entrata e uscita. A gennaio potrebbe arrivare un colpo importante, che Conte ritroverà utilissimo anche per la prossima stagione, quando gli impegni potrebbero aumentare con l’ingresso nelle coppe europee. Tra gli obiettivi di mercato spunta il titolare della prossima avversaria del Napoli: e questa sera potrebbe avvenire anche un incontro tra le due dirigenze.

Bijol piace al Napoli: ecco quanto costa

Udinese-Napoli andrà in scena al Bluenergy di Udine domani sabato 14 dicembre alle ore 18:00. Un incontro importante per mettere pressione all’Atalanta e riprendere il primato in classifica almeno per qualche ora.

Tra le due società c’è sempre stata grande sintonia. La famiglia Pozzo e quella De Laurentiis hanno spesso dato vita a scambi e trasferimenti importanti. L’anno scorso, di questi tempi, il presidente azzurro lavorava per acquistare dall’Udinese il difensore centrale Perez, salvo poi rinunciarvi per via del costo del cartellino. Ad un anno di distanza, cambia l’obiettivo, ma non il club di provenienza.

Infatti, il Napoli ha puntato gli occhi su Jaka Bijol, già obiettivo di mercato dell’Inter. Il centrale sloveno è uno dei pezzi pregiati della società bianconera e secondo quanto riportato da Il Mattino serviranno almeno 20 milioni di euro per convincere l’Udinese a lasciarlo partire. Questa sera, i dirigenti del Napoli potrebbero provare a sondare il terreno per convincere i friulani a cedere Bijol sin da gennaio. Un affare complesso, perché è un titolarissimo della formazione di Runjaic.

Il quotidiano sottolinea anche che il mister azzurro vorrebbe tre ritocchi per il calciomercato invernale, ma sarà difficile accontentarlo. Resta prioritario l’acquisto in difesa per costruire un pacchetto di centrali importante. Anche le riserve devono fare la propria parte.