Verso Udinese-Napoli, Conte cambia tutto: spunta un’idea inedita

Il Napoli è pronto a scendere in campo dopo la sconfitta contro la Lazio. Le ultimissime sulle idee di Antonio Conte.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La doppia sconfitta contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato ha lasciato degli interrogativi importanti ad Antonio Conte. I ko sono stati del tutto differenti nella loro natura, ma al tempo stesso hanno evidenziato alcune caratteristiche in negativo del gruppo azzurro. In modo particolare, nel match di Serie A è emersa nuovamente la difficoltà dei partenopei nel creare occasioni da rete. La prestazione non è stata negativa, ma le azioni offensive hanno lasciato molto a desiderare.

Ad esser finito nel mirino è stato (come spesso accade) Romelu Lukaku, ancor fuori forma e troppo spesso isolato. D’altro canto, però, non tutte le colpe son riconducibili all’attaccante belga. Quest’ultimo, dev’essere servito in modo adeguato e ancor più è chiamato a dialogare con i compagni usando la propria stazza. Tutto ciò, però, non sempre accade e non a caso Antonio Conte starebbe valutando un possibile cambio modulo. L’allenatore salentino potrebbe sorprendere tutti durante la sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 18.00.

Conte valuta il cambio modulo: pronto il 3-5-2!

Antonio Conte è pronto a cambiare pelle al Napoli. La squadra azzurra vive un periodo non troppo facile, ancor più dopo l’ultima sconfitta in campionato contro la Lazio. Le certezze son sempre presenti nello spogliatoio azzurro, ma sarà necessario rialzare subito la testa dopo il ko. L’allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale starebbe pensando di attuare un cambio modulo. Con ogni probabilità, la scelta ricadrà sul 3-5-2 che (almeno sulla carta) dovrebbe garantire una fase offensiva molto più “pesante” e ricca di soluzioni.

Oltre alla scelta del modulo, però, sarà anche molto curioso andare a scoprire chi saranno i nuovi interpreti in fase offensiva. Infatti, nonostante l’infortunio di Kvaratskhelia non è sicura la presenza di David Neres nell’undici titolare, ancor più in caso di cambio modulo. In questa circostanza, emergerebbero due figure chiave: Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

L’ex Sassuolo è abituato ad agire da “seconda punta”, motivo per il quale potrebbe essere molto utile a Romelu Lukaku. I due potrebbero dialogare al limite dell’area garantendo la creazione di importanti azioni offensive. Se invece, la scelta dovesse ricadere sull’argentino si verrebbe a creare un attacco di peso con due punte naturali. L’ultima parola spetterà ovviamente ad Antonio Conte nei prossimi giorni.