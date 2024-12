FOTO – Il Napoli si ritrova a cena prima del Natale: serata al ‘Magnolia’, i dettagli

Il Napoli ha trascorso una serata in allegria, occasione per unire ancora di più il gruppo in vista degli ultimi impegni del 2024.

Serata insieme per i giocatori del Napoli che in vista del Natale hanno deciso di trascorrere del tempo in gruppo, modo anche per cementificare i rapporti e provare a chiudere il 2024 nel migliore modo possibile. A tenere le redini della situazione è Giovanni Di Lorenzo, che in queste ore ha organizzato proprio una cena con tutti i compagni.

La serata si è tenuta al locale Magnolia a Chiaia, al Vico Belledonne: i calciatori del Napoli si sono ritrovati lì per distrarsi e divertirsi. Cena e karaoke, questo il contento di una serata tutta a tinte azzurra, con i calciatori che si sono divertiti ed hanno trascorso una serata piacevole anche per staccare dalla quotidianità degli allenamenti.

Napoli, serata a cena insieme: le immagini

Come detto, il tutto è stato organizzato da Giovanni Di Lorenzo: il locale Magnolia ha offerto agli azzurri la possibilità di cenare e cantare insieme, il tutto nel segno della leggerezza e dell’allegria.

Menù particolare, con jamón ibérico de bellota Reserva e uno stracotto di maialino firmato dallo chef Antonio Chirico. I calciatori si sono poi anche trattenuti per alcuni scatti insieme al direttore, Mirko Flocco.

Al Napoli evidentemente serviva anche ritrovarsi insieme, soprattuto dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio: mancano ancora tre partite prima della fine dell’anno, la speranza dei tifosi e di Antonio Conte è che il gruppo possa unirsi ancora di più e lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi.