Ultime mercato Napoli, offerta per Kiwior: i dettagli e la risposta dell’Arsenal

Jakub Kiwior è uno dei nomi accostati al Napoli per gennaio, nell’ottica di un possibile colpo in difesa: dall’Inghilterra arrivano i dettagli sulla prima offerta del club di De Laurentiis.

Cercasi difensore: la priorità del Napoli in vista di gennaio sembra ormai evidente. Guardando ai titolari, Antonio Conte può contare su due garanzie come Amir Rrhmani e Alessandro Buongiorno, ma il turnover in Coppa Italia contro la Lazio ha messo a nudo uno dei punti deboli dell’organico a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Le alternative, infatti, sembrano non convincere del tutto il tecnico leccese, tra un Juan Jesus che sembra sulla via di lasciare il club e un Rafa Marin su cui evidentemente bisogna ancora lavorare.

Il dado è pressoché tratto, motivo per cui le attenzioni del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per rintracciare l’occasione giusta. Uno dei nomi più chiacchierati a tal proposito è quello di Jakub Kiwior, difensore di nazionalità polacca con un trascorso in Serie A (con la maglia dello Spezia, ndr), ora di proprietà dell’Arsenal. Dall’Inghilterra spuntano dettagli in merito a quella che sarebbe stata la prima offerta da parte del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis per convincere i Gunners a cedere il giocatore.

Calciomercato SSC Napoli, Kiwior nel mirino: la rivelazione dall’Inghilterra

Il Napoli acquisterà Jakub Kiwior nella prossima sessione del mercato di gennaio? I tifosi del club azzurro non fanno ormai altro che chiederselo, visto che il polacco è ormai da settimane nei radar del direttore Giovanni Manna.

Secondo quanto si apprende da Metro, il Napoli sarebbe arrivato a offrire una cifra pari a quindi milioni di euro all’Arsenal, che per la cessione a titolo definitivo chiederebbe almeno venticinque milioni di euro. Una distanza che, evidentemente, andrebbe eventualmente colmata, con il club azzurro che ovviamente tiene gli occhi aperti anche su altri profili.