Emergenza Inter, quattro big out con il Torino: Inzaghi cambia tutto

In casa Inter, dopo il successo sul Barcellona, bisogna registrare ben quattro assenze

L’Inter martedì scorso, di fatto, ha compiuto davvero una grandissima impresa. I nerazzurri, dopo un incredibile 4-3 rimediato nel corso dei tempi supplementari, hanno infatti staccato il pass per la finale di Champions League contro il PSG di Luis Enrique.

Il prossimo 31 maggio, dopo due anni dalla gara persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, l’Inter ha dunque la sua seconda occasione per alzare al cielo la ‘coppa dalle grandi orecchie’. Tuttavia, in attesa della finale di Champions League, in casa nerazzurra bisogna registrare una profonda emergenza per la gara di domani contro il Torino.

Inter, ben quattro giocatori non ci saranno contro il Torino: l’annuncio

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di ben 4 big per il match contro i granata. I giocatori in questione sono Lautaro Martinez, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.

In porta, invece, c’è il ballottaggio tra Martinez e Sommer. A centrocampo ci sarà Zalewski nel ruolo di mezzala. Mentre in attacco, di fatto, Inzaghi schiererà la coppia Taremi-Correa. Praticamente, rispetto al match contro il Barcellona, ci saranno la bellezza di otti cambo tra le fila interista.