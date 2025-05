UFFICIALE – Napoli Basket, annunciata la cessione di quote a Matt Rizzetta

In casa Napoli Basket bisogna registrare un annuncio davvero fondamentale

Il Napoli di Antonio Conte, in maniera davvero inaspettata, sta facendo sperare i tifosi azzurri di festeggiare la vittoria dello scudetto dopo appena due anni da quello vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. A tre giornate dalla conclusione del campionato, infatti, i partenopei hanno tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Per la gara di domani contro il Genoa, dunque, c’è ovviamente tantissima attesa tra i tifosi del Napoli. Tuttavia, oltre al calcio, in questi ultimi anni in città è aumentato il seguito anche verso il Napoli Basket, che si è appena salvato dalla retrocessione in A2. Ma proprio in questi minuti è arrivato un annuncio importante che riguarda la squadra partenopea.

Napoli Basket, ufficializzato l’ingresso di Matt Rizzetta: l’annuncio

Il Napoli Basket, infatti, ha comunicato la cessione delle quote azionarie di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi alla società Napoli Basketball, società guidata dalla cordata internazionale con sede a New York e rappresentata da Matt Rizzetta e Daniel Doyle. Il primo è anche il presidente del Campobasso FC, mentre il secondo è un noto imprenditore statunitense con radici campane.

Il club partenopeo ha anche annunciato che nelle prossime settimane ci sarà una conferenza stampa di presentazione. Questa notizia sta facendo sognare gli amanti del Basket partenopei, visto che ora sperano in grandissimi investimenti per la loro squadra del cuore.