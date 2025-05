Infortuni Lobotka e David Neres, ecco come stanno: l’annuncio di Conte

Lo stesso Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni di Lobotka e David Neres.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. Dopo la vittoria di una settimana fa contro il Lecce, infatti, gli azzurri sfideranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Patrick Vieira.

Come ammesso dallo stesso tecnico francece in conferenza stampa, tra l’altro, i rossoblù verranno a Napoli con l’intenzione di strappare almeno un punto. Antonio Conte ne è consapevole e, proprio per questo motivo, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sia sulle condizioni di Stanislav Lobotka che di David Neres.

Napoli, Antonio Conte: “Non voglio fare a meno di Lobotka. David Neres? Sarà convocato col Genoa”

Il tecnico del Napoli, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Genoa, ha infatti parlato così di questi due giocatori:

“Lobotka si è allenato con il gruppo ieri ed oggi, abbiamo ancora domani mattina. Ha una grandissima esperienza, giocatore importante per noi e non vorrei farne a meno. David Neres, invece, ieri si è allenato parzialmente con noi e potrebbe essere convocato per la gara con il Genoa, gli farà bene stare in panchina”.

Antonio Conte ha poi concluso il suo intervento sulla situazione infortuni, soffermandosi su altri due giocatori: