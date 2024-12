Mercato Napoli, Manna ha già deciso le cessioni: in quattro diranno addio al club!

Il Napoli è molto attivo sul mercato in vista di gennaio. Il DS Manna avrebbe già deciso i calciatori da “sacrificare” nelle prossime settimane.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli in vista del futuro. Conclusa la prima parte di stagione, gli azzurri sono ai vertici della Serie A ed hanno l’obbligo di giocarsela fino alla fine. La missione non è però affatto semplice, ancor più perché prima di intervenire sul mercato sarà necessario “piazzare” alcuni esuberi.

A tal proposito, il DS Manna avrebbe già deciso i giocatori da cedere. Ovviamente, di comune accordo con il club, il dirigente vorrebbe mettere a segno diverse cessioni per poi reinvestire gli introiti sul mercato in entrata. Antonio Conte necessita di alcune riserve valide, motivo per il quale c’è la necessità di fare spazio in rosa.

Quattro cessioni in casa Napoli: ecco chi saluterà il club

In casa Napoli ci saranno delle modifiche corpose in vista di gennaio. Come riportato da “La Repubblica” l’obiettivo della dirigenza è chiaro: cedere per poi acquistare profili più adeguati. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbero emersi i nomi degli azzurri “sacrificabili”. La lista sarebbe composta da Juan Jesus, Michael Folorunsho, Giacomo Raspadori e infine Cyril Ngonge. Quest’ultimi, non rientrano nei piani di Antonio Conte e potrebbero cercare fortuna altrove.

L’idea del DS Manna sarebbe quella di cedere i profili sopracitati per poi ingaggiare nuovi calciatori. In modo particolare, il direttore sportivo starebbe seguendo alcuni uomini con caratteristiche ben precise. Non a caso, sulla lista dei desideri ci sarebbe la volontà di ingaggiare un difensore, una mezz’ala e infine un’ala. Una volta completate tali operazioni, l’allenatore azzurro avrebbe a disposizione una rosa “adeguata” per giocarsi lo Scudetto fino alla fine.