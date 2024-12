Zirzkee al Napoli, via libera già per gennaio! Cosa può sbloccare la trattativa

Zirkzee potrebbe approdare al Napoli già a gennaio? Spunta l’indiscrezione su un colpo potenzialmente incredibile per gli azzurri: ecco cosa sbloccherebbe l’affare

La fase offensiva del Napoli è diventata uno dei temi di discussione principali in queste ore. La pochezza dell’attacco azzurro, settimo per gol realizzati in Serie A, ha aperto sicuramente un dibattito. Antonio Conte è consapevole che dovrà cambiare qualcosa, deve lavorare affinché si riesca a trovare una soluzione, rendendo i meccanismi più funzionanti per un ingranaggio che non rende come dovrebbe.

Nelle ultime ore Romelu Lukaku è diventato il capro espiatorio perfetto per tutto il reparto d’attacco. Il belga ha sicuramente le sue colpe, ma è l’intera manovra di gioco ad incepparsi negli ultimi 20 metri di campo. Anche Kvaratskhelia e Politano non stanno rendendo a dovere, spesso e volentieri per le richieste tattiche di Conte. Lo stesso allenatore, che starebbe pensando anche a dei nomi nuovi per dare una svolta alla squadra.

Zirkzee verso il Napoli, arriva l’ok per gennaio: ecco cosa serve

Il nome che ha iniziato maggiormente a circolare in queste ore, è quello di Joshua Zirkzee. Già nelle scorse settimane l’olandese è stato accostato al Napoli, nell’ambito di un’operazione a sorpresa che avrebbe rinforzato gli azzurri con un nome che non sta rendendo come da aspettative nel Manchester United. Questa mattina, però, il suo profilo è tornato particolarmente in voga.

A riportare la notizia è stato Il Mattino, che riporta un’indiscrezione pazzesca:

“Conte ha dato il via libera all’eventuale approdo di Zirkzee, anzi non nasconde di averlo fatto cercare anche questa estate, ma che il prezzo chiesto dal Bologna non era in linea con i parametri del Napoli”.

Un tentativo, dunque, era già stato fatto mesi fa, ma senza riuscire a trovare la fumata bianca. Ora il Napoli starebbe seriamente pensando di riprovarci, anche perché il Manchester non è stato pienamente convinto dalle prestazioni del giocatore, ma soprattutto, avrebbe palesato un forte interesse per Victor Osimhen.

Proprio il nigeriano, ora al Galatasaray, è l’unica chiave decisiva per sbloccare l’eventuale trattativa. Sempre sulle pagine del Mattino infatti si legge:

“Non c’è un grande budget, a meno che non si incasseranno i soldi della clausola di Osimhen. Il PSG viste le difficoltà, potrebbe ripensarci e tornare alla carica. Victor però sogna la Premier. Il Manchester United dicono sia pronto a mettere sul piatto l’ex bomber del Bologna Zirkzee, ma al momento nessuna chiamata”.

Resta dunque solamente un’ipotesi, che potrà trovare conferma nelle prossime settimane, al verificarsi di determinate condizioni. La palla passa ora ai dirigenti dei club.