Conte ha un sogno di mercato, svelato il nome dell’attaccante: è un top europeo

Antonio Conte starebbe spingendo per portare al Napoli un attaccante top in Europa: è il grande sogno del tecnico leccese per rinforzare la squadra

I dati offensivi del Napoli dopo 15 giornate di campionato e 3 gare giocate in Coppa Italia (prima dell’eliminazione), sono sicuramente insufficienti. Delle big di Serie A, gli azzurri hanno il settimo attacco con appena 21 gol, ben 17 di differenza dall’Atalanta prima. Un dato inquietante, di sicuro il peggiore da quando Antonio Conte è diventato un allenatore top del nostro campionato.

E’ impensabile avere le stesse reti del Parma, tredicesimo, ed essere la miglior difesa con Juventus e Fiorentina non può di sicuro bastare. Il reparto offensivo langue, latita di occasioni ed è sempre più macchinoso e prevedibile. Dopo la doppia sfida con la Lazio è abbastanza sicuro che Conte avrà iniziato a lavorare su questi aspetti durante gli allenamenti, ma applicare il tutto in partita è ben diverso. Ecco perché si sta già iniziando a pensare al mercato.

Conte non spingeva per Lukaku, ora vuole Gyokeres: l’indiscrezione

Tra i protagonisti in negativo di questo inizio di stagione c’è anche Romelu Lukaku. I suoi 5 gol e 4 assist non sono pochissimi (lo scorso anno a Roma aveva segnato 7 gol e fornito 1 assist dopo 15 partite di Serie A), ma non possono bastare. Secondo quanto riferito dal Mattino:

“A Conte non va giù che tutti dicano che Lukaku sia il suo pupillo. De Laurentiis aveva messo un budget per cui era impossibili arrivare ai veri obiettivi di Antonio”.

Sembrerebbe, dunque, che il tecnico del Napoli non spingesse così intensamente per il belga. Ma qual è allora il vero nome puntato dall’allenatore? Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, che da due anni sta segnando a profusione. Lo scorso anno ha realizzato 43 gol in 50 partite, attirando e non poco l’attenzione di Conte, che lo avrebbe chiesto in estate. Poi il nulla di fatto, con il centravanti che ha già realizzato altri 25 gol nelle prime 22 partite giocate quest’anno.

Gyokers sarebbe il vero obiettivo di Conte, ma per gennaio è ovviamente impossibile muoversi. Lo Sporting oggi lo valuterebbe 80 milioni di euro, ma in estate si potrebbe arrivare serenamente alle tre cifre, con mezza Europa che ormai l’ha puntato. Per gennaio, dunque, bisogna muoversi diversamente e il tecnico partenopeo vuole nomi di spessore per rinforzare il reparto, altrimenti non ci si muoverà. Il discorso Gyokeres è invece rimandato in estate, dove solamente la cessione di Osimhen potrebbe far iscrivere il Napoli alla corsa per il calciatore.