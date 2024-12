Lukaku non convince, nuovo attaccante per Conte: c’è l’annuncio

Romelu Lukaku finisce nel mirino della piazza, specialmente dopo la prestazione offerta contro la Lazio: spunta l’ipotesi nuovo attaccante a gennaio

Fischiatissimo al 90′ quando ha lasciato il campo per far spazio a Simeone, Romelu Lukaku ha deluso anche nel match casalingo contro la Lazio. Ha segnato contro la Roma, ma senza quella marcatura avrebbe concluso una partita poco memorabile. Tra le ultime gare, in realtà, solo quella con il Torino è stata degna di nota ma non ha timbrato il cartellino. Bisognerebbe tornare alla prima trasferta di Milano, contro il Milan, per ritrovare un Lukaku simile a quello ‘prime’.

Ed ecco perché ci si domanda se Big Rom faccia al caso di questo Napoli e se il gioco di squadra valorizzi in effetti l’attaccante belga. Secondo Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, Romelu ha perso un po’ di smalto con gli anni:

“Non ha più capacità di fare perno sui difensori in area. Sarà una questione di condizione, sarà che non è più reattivo come prima”.

Lo svizzero è intervenuto nella diretta di “Step on Football” su DAZN, assieme a Marco Parolo, e ha ipotizzato anche uno scenario imprevedibile sul possibile acquisto di un nuovo attaccante in casa Napoli.

Napoli, a gennaio serve un nuovo attaccante: parola di Behrami

Secondo Marco Parolo e Valon Behrami, l’ideale per il calcio di Antonio Conte sarebbe quello di utilizzare uno schema a due punti e con i quinti a centrocampo. Attualmente, però, è un modulo di gioco che andrebbe a sacrificare elementi importanti della rosa del mister. Ad esempio, un sistema tattico a due punte andrebbe a penalizzare uno tra McTominay o soprattutto Kvaratskhelia.

Ad ogni modo, per l’ex centrocampista azzurro al Napoli servirebbe un nuovo attaccante, perché Lukaku non dà così tante garanzie per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione:

“Se io fossi nel Napoli acquisterei una punta a gennaio. Non Gyökeres, fuori budget, costerebbe troppo. Jonathan David? Fuori dal Lille non è così forte, è un contesto a sé quello. In Nazionale con il Canada non è lo stesso giocatore. David a supporto di Lukaku andrebbe bene, ma dovresti togliere Kvaratskhelia”.

Al momento, il club azzurro è a lavoro per il mercato di gennaio, ma non sull’attaccante. Il prossimo colpo da concludere sarà un difensore centrale che potrebbe sostituire l’eventuale partenza di Juan Jesus.