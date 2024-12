“Gioca con un uomo in meno”, Conte tradito dal suo giocatore di fiducia

Un grande problema che fa giocare il Napoli in dieci uomini: la sentenza dell’ex calciatore, che non è convinto dalle prestazioni dell’azzurro

Una partita storta. L’ennesima verrebbe da dire, e non si tratta ovviamente del Napoli secondo in classifica. La stagione degli Azzurri è più che positiva. Per certi versi è una sorpresa vederli in cima, con un numero di gol subiti decisamente inferiore rispetto a quelli dello scorso anno e con un sistema di gioco completamente differente da quello degli ultimi anni.

C’è molto di Antonio Conte, che sta curando ogni minimo dettaglio per costruire le fondamenta di un progetto triennale e che dovrà culminare – ci si augura – con qualche trofeo. L’obiettivo in linea generale e costruire una squadra capace di giocarsela per anni con le solite big. C’è voglia di fare lo step superiore e dare continuità a quello Scudetto vinto da Spalletti. Non deve diventare un caso isolato del calcio italiano, ma un punto di partenza di una società solida, spinta da una piazza affamata.

Le ultime due prestazioni contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato hanno acceso la spia dell’allarme. Specialmente nei tifosi. Qualcosa è andato storto. E se a Roma c’era l’attenuante di aver utilizzato tante seconde linee, nella gara di Serie A a finire sul banco degli imputati è stato specialmente Lukaku, con i suoi 15 palloni giocati in 89 minuti.

Cassano: “Lukaku è un grande problema”

Da quando è arrivato al Napoli, Romelu ha siglato cinque gol e registrato 5 assist. Eppure le prestazioni non arrivano, per questa ragione i fischi assordanti del Diego Armando Maradona fanno male. Il pubblico ha chiaramente reagito all’uscita di un giocatore che da settimane a questa parte appare un giocatore decisamente lontano da quello che avrebbe fatto comodo a mister Conte e alla squadra.

Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol e ha analizzato il momento del Napoli post sconfitta contro la Lazio, concentrandosi sulle performance del centravanti belga:

“Parto dal presupposto che il lavoro di Conte è stratosferico. Sta giocando con un giocatore in meno, perché non pensava che Lukaku fosse in queste condizioni e non so se ritornerà quello dell’Inter. Questo è un grande problema. Il secondo problema è Kvaratskhelia, che lo vedo impaurito. Si preoccupa più di fare il quinto, che giocare lì davanti. Non vedo il Kvara della prima stagione. Non so se mai arriverà. Lukaku fa fatica, Kvara sta aiutando ma fa fatica, Politano fa il quinto, Lobotka non è quel giocatore che io amo, stravedo per lui”

Oltre all’ex Inter e Roma, ci sono altri elementi che secondo Cassano fanno fatica e starebbero tradendo il mister. Ma Fantantonio è sicuro che il Napoli riuscirà a resistere e lottare fino in fondo per il campionato: