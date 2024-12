Conte esclude un top contro l’Udinese? Arrivano conferme sull’incredibile ipotesi

Antonio Conte starebbe seriamente valutando di escludere un top dagli 11 titolari nella sfida tra Udinese e Napoli di sabato prossimo

Le recenti prestazioni della squadra hanno lasciato qualche dubbio in Antonio Conte. Dopo la partita contro la Lazio in campionato, il tecnico leccese ha dichiarato che la strada intrapresa dai suoi ragazzi è quella giusta. E’ chiaro, però, che il rendimento, soprattutto offensivo, non può essere ritenuto sufficiente. Il Napoli ha il settimo attacco del campionato, a pari gol (21) del Parma tredicesimo e le reti segnate sono ben 17 in meno rispetto all’Atalanta prima.

Un divario troppo ampio, che non può essere colmato dal dato legato alla miglior difesa della Serie A (al pari di Juve e Fiorentina). Serve una scossa e prima della gara contro l’Udinese di sabato prossimo, Conte lavorerà su questi aspetti durante gli allenamenti di Castel Volturno. Giorni in cui potrà capire se e cosa cambiare per evitare ulteriori passi falsi. Ora non sono più ammessi se si vuole puntare a rimanere in alto fino alla fine dell’anno.

Conte prepara Neres contro l’Udinese: possibile panchina per Kvaratskhelia

Tra le modifiche maggiori che potrebbe apportare Antonio Conte nella trasferta di Udine, c’è quella che vedrebbe come protagonisti David Neres e Khvicha Kvaratskhelia. Fin qui, il brasiliano è stato quasi sempre sfruttato a gara in corso, proprio a sinistra, al posto del georgiano. Contro la Lazio, invece, Conte lo ha schierato a destra, per tentare un approccio molto più offensivo nella fase finale della partita.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport questa mattina, il tecnico del Napoli starebbe concretamente valutando di far ripartire Neres dal primo minuto, come successo in Coppa Italia, nuovamente al posto di Kvara. Una decisione molto forte, che porterebbe il georgiano ad accomodarsi in panchina, dando un segnale importante. L’ex Benfica è piaciuto contro la Lazio giovedì scorso, risultando uno dei pochi a salvarsi nella disfatta dell’Olimpico.

Potrebbe essere proprio la sua buona condizione fisica ad ispirare Conte, che starebbe concretamente valutando il suo inserimento nell’11 titolare. Non manca, però, anche un’ipotesi alternativa, che prevedrebbe un Napoli a trazione anteriore. Conte, infatti, potrebbe lasciare Kvara in campo e schierare Neres a destra al posto di Politano, cercando di creare maggiori pericoli in avanti e provando a mettere maggiormente nelle condizioni di far gol anche a Romelu Lukaku.

Il belga sta risentendo di questa prevedibilità offensiva e i suoi limiti non sono l’unica causa della pochezza realizzativa in questo periodo stagionale del Napoli. Ecco perché Conte vuole correre subito ai ripari, anche in attesa di gennaio.