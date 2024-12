Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: Manna già a lavoro

Giovanni Manna sarebbe entrato in azione nel tentativo di portare un nuovo difensore al Napoli: chi è il profilo individuato per il calciomercato di gennaio

Rinforzare il Napoli dentro e fuori dal campo, è questo il diktat che si è imposto la squadra in questa fase della stagione. Sul terreno di gioco toccherà ad Antonio Conte trovare meccanismi migliori e più collaudati per riuscire a rendere meglio, specie dopo le ultime due sconfitte contro la Lazio. Per farlo, avrà anche bisogno di un sostegno in termini di qualità e per quella servirà il calciomercato.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già in azione da giorni per cercare di studiare i nomi migliori da portare in azzurro. A gennaio non è affatto semplice, profili come quelli di Dorgu e Bonny non si muovono da Lecce e da Parma. A metà stagione le due squadre hanno bisogno dei loro giocatori migliori per riuscire a ottenere una salvezza tranquilla e il Napoli dovrà aspettare l’estate.

Calciomercato Napoli, spunta il nome di Omeragic: tutte le caratteristiche

La dirigenza partenopea, dunque, ha proseguito nel proprio lavoro di scouting alla ricerca di un difensore centrale, la priorità assoluta. Con l’addio di Juan Jesus, probabilmente già a gennaio, ma sicuro in estate, è necessario un colpo per rinforzare la panchina. Buongiorno e Rrahmani non hanno sostituti di livello e per questo Giovanni Manna avrebbe avviato i contatti per un nuovo nome.

Stando a quanto riferito quest’oggi dal Mattino, l’identikit corrisponderebbe a Becir Omeragic. Classe 2002, compirà 23 anni il prossimo 20 gennaio e attualmente milita nel Montpellier. La sua carriera parte in Svizzera, dove è nato, nelle giovanili del Servette, per poi trasferirsi allo Zurigo. Dopo una sola stagione, arriva la chiamata della Ligue 1, al quale non ha chiaramente detto di no.

Da un anno e mezzo è in Francia e ha collezionato 40 presenze, di cui 9 in questa stagione, con 1 gol all’attivo. Il suo valore di mercato è di circa 6 milioni di euro e non rappresenterebbe un esborso eccessivo, anche in caso di rialzo da parte del club francese. Il contratto è in scadenza nel 2028, dunque il Montpellier farà leva proprio su questo aspetto per chiedere una cifra maggiore.

Al momento, resta uno dei tanti profili tenuti in considerazione dal ds Manna, che verranno valutati insieme a Conte e che verranno sondati nelle prossime settimane per capire l’eventuale possibilità di chiudere o meno positivamente la trattativa.