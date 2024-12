Calciomercato Napoli, Manna punta un attaccante dell’Inter: le ultime

C’è un attaccante dell’Inter sul quale si sarebbero poggiate le attenzioni di Giovanni Manna: ecco di chi si tratta e qual è la posizione del club nerazzurro.

Con la sessione invernale di calciomercato si apriranno tutta una serie di scenari legarti al Napoli e la possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In primis dovrebbe essere la difesa il reparto su quale si presterà maggiormente attenzione, soprattuto considerando la posizione di alcuni elementi con Juan Jesus e Rafa Marin, entrambi sotto stretta osservazione.

In queste settimane si è fatto il nome di Danilo della Juventus, così come Kiwior dell’Arsenal ed Ismajili dell’Empoli, ma ad oggi è davvero difficile da quale parte potrebbero arrivare le aperture decisive per permettere al Napoli di operare concretamente.

Si è parlato nelle scorse settimane anche di quello che potrebbe essere un investimento in attacco: Lukaku resta ad oggi il punto di riferimento in casa azzurra ma l’età non gioca a suo favore, e il Simeone-Raspadori non sembra dare le garanzie necessarie per quello che è il gioco di Conte.

Calciomercato Napoli, Manna pensa a Pio Esposito

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il Napoli starebbe monitorando attentamente le prestazioni di Pio Esposito, attaccante dello Spezia che anche ieri è andato in gol nel match contro il Cittadella. Un gol per lui, una doppietta per il fratello Salvatore che gioca nella stessa squadra, ed un’altra doppietta per Sebastiano, l’altro fratello che milita in Serie A con l’Empoli.

Il Napoli ci avrebbe messo seriamente gli occhi, ma c’è un aspetto da non sottovalutare: il giocatore è di proprietà dell’Inter e la squadra nerazzurra – si legge – non ha alcuna intenzione di lasciar partire Pio Esposito a gennaio. Il bomber resterà allo Spezia almeno fino alla fine della stagione, poi si vedrà.