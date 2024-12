“Riserve valgono 150 milioni ma Conte ha dimostrato una cosa”: l’attacco è durissimo

Brucia ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia in casa Napoli. L’attacco a chi è sceso in campo contro la Lazio è pesantissimo.

L’eliminazione del Napoli in Coppa Italia ha fatto discutere non poco. La decisione di Conte di affidarsi alla seconde linee è stata ampiamente criticata da molti, soprattutto perché quella schierata all’Olimpico era una formazione inedita e che non aveva mai giocato insieme.

Certo, poi ci sono i calciatori e quanto fatto da quelli che sono scesi in campo: ci si aspettava di più di alcuni, soprattutto perchè quella contro la Lazio poteva essere l’occasione giusta per mettersi in mostra e provare a mettere in difficoltà l’allenatore.

Così non è stato, e Conte ha dovuto fare i conti con una serie di elementi che hanno deluso le aspettative, almeno quelle dei tifosi. C’è chi ci è andato giù pesante, andando a criticare fortemente quanto fatto in campo contro la Lazio.

Lazio-Napoli, l’attacco di Corbo è netto

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, sul fondo del quotidiano si è lasciato andare ad un analisi spigolosa sul Napoli, in riferimento a quanto accaduto proprio durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

“Conte dimostra la scarsa affidabilità del parco riserve che vale 150 milioni, chiede quindi 2 rinforzi. Giusto, perché un centrale per lo stagionato Juan Jesus o l’astratto Rafa Marin è utile. Come un esterno a tutta fascia”, ha scritto Corbo su La Repubblica.

Ed ancora, Corbo non usa mezze misure: “Rilevante la fedeltà del presidente ai patti. Con Conte fruisce per la popolarità di un condono dopo i disastri del dopo scudetto. È tornato a bordo, spostandosi nella cabina dell’armatore per lasciare il ponte di comando al tecnico. Da oggi più che mai sono divisi e uniti. Sanno che c’è tempo per chiudere i conti. Sei mesi a Napoli-Cagliari. Ma sanno pure che insieme si vince meglio”, le sue parole.