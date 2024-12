Obiettivo del Napoli e ai margini con Motta: la decisione su Fagioli per Juve-Bologna

La decisione di Thiago Motta per Juventus-Bologna su Nicolò Fagioli, uno degli obiettivi di mercato di Giovanni Manna

La Juventus potrebbe rivoluzionare un po’ la rosa a gennaio. Con Bremer out e diverse competizioni ancora in ballo, tra cui il Mondiale per club verso la fine della stagione, Thiago Motta avrà bisogno di rinforzi in difesa. Ma attenzione anche ad un nuovo vice-Vlahovic. E per qualche neo-acquisto che arriverà, sono mettere in preventivo anche alcune cessioni.

Ad esempio, Nicolò Fagioli sembrerebbe finito ai margini del progetto bianconero. Il ragazzo è stato praticamente out per tutta la scorsa stagione a causa delle scommesse sportive illecite. Recuperato da Spalletti e portato all’Europeo, la Juventus lo ha aiutato e confermato per questa stagione. Ma con il passare delle settimane, Thiago Motta ha preferito altri elementi a disposizione al posto del regista piacentino.

Il Napoli e il Marsiglia avrebbero messo gli occhi su Fagioli. E proprio in un momento in cui si chiacchiera tanto del suo futuro, il mister bianconero ha voluto lanciare un segnale.

Fagioli titolare in Juventus-Bologna

La Juventus scende in campo per l’anticipo di campionato della 15a giornata alle ore 18:00 di quest’oggi. Thiago Motta affronta il suo recente passato, il Bologna, che ha portato in Champions League dopo una cavalcata da sogno. I risultati sono stati così straordinari da portarlo a Torino, sponda bianconera, per il post Allegri. Due allenatori agli antipodi.

In questa prima fase della gestione bianconera, Thiago Motta ha fatto alcune scelte forti. Basti pensare a Danilo, che ad inizio stagione faticava a trovare minutaggio, nonostante sia il capitano. E Danilo sarebbe stato offerto in queste settimane al Napoli, per uno scambio con Raspadori. O ancora, l’esclusione dai titolari di Fagioli nell’ultimo mese. Dopo la gara contro l’Inter, il centrocampista della Nazionale ha accumulato pochi minuti ed è rimasto in panchina contro Udinese e Torino. Persino in Champions ha trovato poco spazio, con qualche scampolo di partita concesso solo contro l’Aston Villa.

Ma per la 15a giornata, Fagioli torna al centro del centrocampo, titolare dopo settimane e dopo i recenti chiacchiericci sul suo conto. Un’occasione per dimostrare a Thiago Motta di poter far parte ancora di questo gruppo. Un’occasione per sé stesso, una vetrina, per il mercato di gennaio.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna:

Juventus: Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic

Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Domingue; Castr