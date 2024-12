Fagioli-Napoli, c’è la conferma: colpo di scena sul mercato

Nicolò Fagioli è uno dei nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni: il centrocampista di proprietà della Juventus è in uscita dalla compagine bianconera nella prossima sessione di mercato.

Un terzo di campionato alle spalle, con buona parte di esso vissuto da primo della classe: l’inizio di stagione del Napoli è sicuramente di alto livello e tanti sono stati i segnali positivi che Antonio Conte ha raccolto in questa primissima parte di campionato. Nella serata di domani, giovedì 5 dicembre, ci sarà anche la possibilità di tornare a misurarsi con la Coppa Italia, contro una Lazio che, seppur in piena emergenza, rappresenta un ostacolo non banale.

In queste settimane, però, un occhio è rivolto anche al mercato di gennaio: il grosso delle operazioni il club del presidente Aurelio De Laurentiis lo ha fatto in estate, ma nella sessione invernale la società azzurra potrebbe essere molto attiva, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, tiene però d’occhio tutte le possibili opportunità anche negli altri reparti: ecco che, a tal riguardo, potrebbe spuntare anche Nicolò Fagioli, giocatore in uscita dalla Juventus nel mercato di gennaio. Arrivano conferme in merito al gradimento della compagine partenopea nei confronti del centrocampista.

Ultime mercato Napoli, la Gazzetta: “Fagioli piace agli azzurri”

Nicolò Fagioli può diventare a sorpresa il nuovo colpo del Napoli per gennaio? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non sembra chiudere la porta agli azzurri.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal riguardo:

“In Italia Fagioli piace al Napoli di Conte, dove ritroverebbe Giovanni Manna, ex dirigente juventino, con cui ha un ottimo rapporto, ma ancora non c’è stato nessun contatto tra le due società”.

L’ottimo rapporto tra l’uomo mercato del Napoli e il centrocampista potrebbe essere un’arma che gli azzurri possono eventualmente sfruttare a proprio vantaggio, ma la concorrenza è molto folta. Secondo la medesima fonte, il Marsiglia di Roberto De Zerbi sembra essere in pole, ma non mancano gli apprezzamenti nemmeno dalla Premier League. Il Paris Saint Germain, inoltre, è un altro top club che è sulle tracce di un giocatore che non è mai stato visto al centro del progetto Juventus da parte dell’allenatore Thiago Motta.

In ogni caso, la valutazione che la Vecchia Signora fa del suo cartellino è ben chiara: serviranno tra i 25 e i 30 milioni di euro per convincere la società bianconera ad accettare l’addio di Fagioli. Il Napoli è avvisato.