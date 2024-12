Lukaku, il bilancio contro la Lazio non è dei migliori: il dato allarma i tifosi

Romelu Lukaku dovrà guidare il Napoli nella sfida di campionato contro la Lazio, ma il suo bilancio personale in passato non è così positivo

Dopo la disfatta di Coppa Italia, il Napoli si ritroverà nuovamente contro la Lazio, questa volta in campionato. Gli azzurri hanno momentaneamente perso la testa della classifica a discapito dell’Atalanta. La Dea ha battuto per 2-1 il Milan e si è portata momentaneamente a +2 dalla squadra di Conte, che domenica al Maradona andrà a caccia della vendetta sui biancocelesti.

In campo si rivedrà la squadra titolarissima con Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra e la coppia di centrali Rrahmani-Buongiorno. In mezzo al campo spazio ai soliti Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco riecco Politano, Kvaratskhelia e Romelu Lukaku. Proprio sul belga ci siamo voluti concentrare sul suo bilancio passato contro la Lazio.

Lukaku, i precedenti con la Lazio non entusiasmano: i dati

Una serie di precedenti che non fa impazzire i tifosi del Napoli, dato che il belga non vanta uno score così invidiabile nelle sfide ai biancocelesti. Big Rom ha avuto modo di affrontare la Lazio, sia con la maglia dell’Inter, ma soprattutto anche nel derby con la Roma e non ha mai particolarmente entusiasmato, se non in rare circostanze.

Sono 10 le sfide giocate in tutto da Lukaku contro la Lazio e viene tenuta in considerazione anche quella di giovedì scorso, seppur il belga sia sceso in campo solamente per 12 minuti. Il bilancio recita 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Un sostanziale equilibrio, dunque, che lascia aperti degli spiragli positivi, ma che non fa fare i salti di gioia ai tifosi del Napoli.