L’Atalanta non si ferma più, battuto il Milan: Gasperini primo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha appena battuto il Milan di Paulo Fonseca con il risultato finale di 2-1.

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Parma, di fatto, il Napoli ha visto un’altra sua avversaria vincere. Questa sera, infatti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha battuto il Milan di Paulo Fonseca con il risultato finale di 2-1.

La partita, di fatto, parte subito con un grandissimo ritimo. A sbloccare il match è proprio il grande ex, ovvero Charles De Ketelaere. Ma il Milan di Paulo Fonseca è riuscito a pareggiare circa dieci minuti dopo con Alvaro Morata.

L’Atalanta batte il Milan e vola prima in classifica

Nella seconda frazione di gara, invece, la squadra rossonera cerca di gestire questo pari. L’Atalanta, invece, cerca di trovare la rete del vantaggio, la quale arriva all’87’ con Lookman.

Con questo successo, in attesa di Napoli-Lazio di domenica sera, l’Atalanta è in vetta alla classifica da sola. I bergamaschi, infatti, hanno adesso due punti di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte. Domenica, di fatto, al Maradona sarà un match davvero importante per la squadra partenopea. Nono successo consecutivo per i bergamaschi.