Meret all’Inter, arriva l’annuncio improvviso: svolta nell’affare

Alex Meret verso l’Inter, arriva in queste ore l’annuncio improvviso dell’esperto di mercato che porterebbe ad un’incredibile svolta nell’affare

Arrivano importanti novità in merito al futuro di Alex Meret. Il portiere del Napoli è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e sta portando avanti i dialoghi per il rinnovo con il club, attraverso il suo agente Federico Pastorello. Fu proprio quest’ultimo una decina di giorni fa a rilasciare delle dichiarazioni sulla posizione del giocatore e sullo stato della trattativa con il Napoli.

“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa”.

Queste erano state le prime parole di Pastorello, che sono risultate abbastanza chiare ed esplicative sul tema.

Meret all’Inter, l’annuncio dell’esperto di mercato: la svolta

L’agente del giocatore aveva proseguito:

“Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo”.

Ancora una volta, dunque, smentita totale. Le voci di cui parlava il procuratore erano proprio quelle che vedevano l’Inter come protagonista. Allo stesso tempo, però, aveva così concluso l’intervista:

“Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma insomma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli“.

Uno spiraglio aperto per le potenziali concorrenti, nel caso in cui si creasse un ostacolo troppo grande con il Napoli. Ed ecco che entrerebbe in scena proprio l’Inter, come confermato questa mattina dal giornalista tedesco di Sky Sport, Florian Plettenberg. L’interesse dei nerazzurri resta quindi molto forte in vista della prossima stagione e le parti potrebbero dialogare in maniera più seria nelle settimane che verranno. Fin qui Meret è stato protagonista più in positivo che in negativo con gli azzurri da quando è iniziato il campionato, ma non si esclude che questa possa essere l’ultima annata in maglia Napoli.