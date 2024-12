“Non solo un difensore”, la rivelazione sul mercato del Napoli spiazza tutti

Dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro la Lazio, in casa Napoli bisogna registrare una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Dopo aver vinto domenica scorsa in campionato contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte ha salutato la Coppa Italia. I partenopei, infatti, hanno perso ieri sera per 3-1 l’ottavo di finale della seconda competizione italiana per club contro la Lazio di Marco Baroni.

Questo ko, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche, visto che è arrivato dopo che Conte ha cambiato l’intera squadra. A seguito di queste scelte del tecnico azzurro bisogna registrare una rivelazione sul calciomercato del Napoli.

Ciccio Troise: “Al Napoli serve anche un nuovo difensore”

A farla, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, è stato Ciccio Troise: “Rafa Marin è a disagio in fase di possesso, mentre non è male negli uno contro uno: si vede che non ha il ritmo partita. Chi prenderei a gennaio? Credo che al Napoli non serva solo un difensore, ma anche un terzino“.

L’allenatore ed il collaboratore storico di Fabio Cannavaro ha poi concluso il suo intervento: “Stato d’animo di Antonio Conte? Per me, lui ci sguazza in questa situazione. Sa gestire benissimo questi momenti. Non sarà felicissimo, ma su queste situazioni è bravissimo a costruire qualcosa di davvero importante”.