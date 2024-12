Il rinnovo di Kvaratskhelia si allontana: l’indizio sulla sua nuova squadra

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia non hanno trovato ancora l’accordo per il rinnovo del contratto: dall’Inghilterra sono sicuri, un top club su di lui

Il contratto di Kvaratskhelia con il Napoli ha scadenza fissata al 2027. Il club azzurro vorrebbe adeguare lo stipendio del calciatore, poiché fermo ancora alla firma del suo primo e unico contratto finora. Un ingaggio che obiettivamente non rispetta le reali potenzialità del calciatore.

Già in estate, Kvara ha lanciato segnali su un possibile addio. Frenato poi da Antonio Conte che ha posto un veto su alcuni tesserati azzurri ancora sotto contratto. L’agente del georgiano e la società chiedono uno stipendio maggiore di quanto finora è stato offerto. E in mezzo ci sarebbero anche le commissioni richieste dall’entourage, che sono considerate alte dal club. Insomma, manca ancora la fumata bianca su questa trattativa che si sta prolungando ormai da tempo. E rischia di finire con un nulla di fatto.

Infatti, dall’Inghilterra sono sicuri che sulle tracce di Kvaratskhelia ci sia un top club, proprio per via di un rinnovo che non arriva. Oltretutto, si starebbe aprendo uno scenario interessante per il 77 azzurro per via di un clamoroso addio.

Kvaratskhelia, addio Napoli: giocherà con un altro georgiano

Secondo il portale britannico GiveMeSport, il Liverpool ha sondato la pista Kvaratskhelia, ma chiaramente non per gennaio. Il georgiano completerà la stagione al Napoli, per poi guardarsi attorno. E i Reds devono fare i conti sulla partenza di Salah, sempre più convinto a terminare la sua esperienza in Premier League.

Nel Liverpool, Kvara non sarebbe solo ma in ottima compagnia. Infatti, la società in estate ha completato l’acquisto di Mamardashvili, lasciato in prestito al Valencia fino al termine della stagione. A luglio, poi, diventerà a tutti gli effetti il portiere del glorioso club inglese. Chiaramente, sia Kvaratskhelia che Mamardashvili sono i simboli della crescita e del futuro della nazionale georgiana.

GiveMeSport ci tiene a specificare che fino a questo momento il Liverpool ha monitorato l’attaccante del Napoli e che con il passare dei mesi, specialmente senza rinnovo, la possibilità di un trasferimento diventerebbe sempre più concreta.