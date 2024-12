Rinnovo Kvara, spunta il retroscena dall’Olimpico durante Lazio-Napoli

Ieri l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Kvaratskhelia è rimasto in panchina, è emerso un retroscena che riguarda proprio il georgiano.

Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della Lazio: ad oggi è questo il tema centrale tra i tifosi azzurri che stanno provando ad analizzare quanto successo ieri allo Stadio Olimpico. Antonio Conte è definito da molti il primo responsabile, se non altro perché la formazione titolare scelta dal tecnico si è rivelata per alcuni sprovveduta nel suo essere inedita e dunque poco rodata per pensare di poter affrontare una Lazio che si è mostrata più solida anche nelle idee.

Conte ha deciso di far riposare alcuni che di sicuro verranno utilizzare nella ‘rivincita’ che si giocherà contro la Lazio in campionato. Tra questi anche Kvicha Kvaratskhelia, rimasto in panchina nel match dell’Olimpico. L’edizione odierna de Il Mattino racconta di un retroscena riguardante proprio il calciatore georgiano.

Lazio-Napoli, all’Olimpico anche un fedelissimo di Jugeli

Come noto, tra club e calciatore si cerca ormai da tempo la quadra per il rinnovo di contratto. L’agente di Kvara, Mamuga Jugeli, chiede un sostanzioso adeguamento del contratto ed anche degli accordi particolari sulla clausola rescissoria, oltre a commissioni e bonus alla firma.

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, ieri all’Olimpico era presente anche Zaccardo, definito uno dei “fedelissimi” di Jugeli. Giovanni Manna, in occasione della partita, ha chiarito che i discorsi sul rinnovo sono già stati affrontati e che ora c’è la volontà di tenere tutti concentrati sul campo.

Da capire, dunque, quando il Napoli sarà effettivamente in grado di sedersi al tavolo delle trattative nella speranza di trovare la quadra e spingere le parti verso il prolungamento del contratto. Cosi non dovesse essere, ci sono diversi top club europei che guardano a Khvicha con grande interesse: tra gli ultimi emersi in queste settimane, il Barcellona di Flick.