Ribaltone Kvara, è cambiato tutto: ecco cosa è successo

Dopo le polemiche legate alle prestazioni altalenanti di Kvaratskhelia il georgiano ha risposto prontamente alle critiche

Nella gara contro il Torino di Paolo Vanoli della scorsa domenica, il Napoli di Antonio Conte si è confermato al primo posto in classifica grazie al gol di Scott McTominay. Il talento azzurro, con una prestazione eccellente, ha portato la sua squadra al raggiungimento dell’ennesimo risultato utile che conferma l’infondatezza delle critiche al club partenopeo.

Non solo il risultato positivo dimostra la solidità dei ragazzi di Antonio Conte, ma smentisce i dubbi sull’andamento dell’autore dell’assist decisivo per Scott McTominay, ossia Khvicha Kvaratskhelia.

Prova di forza per i partenopei che dimostrano ancora una volta il grandissimo lavoro del tecnico azzurro in difesa e sconfessano la tanto criticata qualità del centravanti. L’attacco del Napoli ha infatti creato opportunità significative che avrebbero potuto far sì che il risultato in termini di gol fosse più ampio e non fermo sull’1-0.

Tra i protagonisti, il più contestato dell’ultimo periodo, Khvicha Kvaratskhelia, è stato quantomeno decisivo, grazie al suo assist di alto livello realizzato sfruttando un corridoio creato da Frank Anguissa. Il georgiano brilla in campo contro il Torino tanto da essere elogiato da Il Corriere dello Sport che gli dà 7 in pagella:

“Largo a sinistra tormenta Pedersen e Walukiewicz, li fa ammonire, spreca un paio di occasioni e ricama l’assist per McTominay. Il terzo della stagione, il numero 19 in A: solo Leao, con 20, ha fatto meglio. Una risposta alla Kvara dopo la stizza post Roma“.

Il Napoli brilla insieme alla sua stella: “Kvara è sembrato essere tornato ai fasti di un tempo”

I complimenti per Kvara non tardano ad arrivare e sono veloci quasi quanto le critiche della scorsa settimana seguite al match vinto contro la Roma.

Se a farla da padrone erano stati i commenti sull’atteggiamento quasi annoiato del georgiano contro la squadra di Claudio Ranieri, questa volta invece Il Mattino risponde così:

“L’exploit azzurro ha un assoluto co-protagonista. Kvara è sembrato essere tornato ai fasti di un tempo. Dribbling, accelerazioni, sterzate e gioco di squadra. Probabilmente quest’ultimo era quello che era un po’ mancato negli ultimi tempi. I malumori della scorsa settimana dopo la sostituzione con la Roma poi sono soltanto un ricordo. Anche ieri Kvara è stato sostituito, ma la reazione è stata ben diversa“.

Il georgiano risponde alle voci della scorsa settimana nel modo migliore, ossia con una prestazione all’altezza del suo nome, e l’abbraccio del gruppo con Antonio Conte non fa che confermare la forte coesione del club azzurro.