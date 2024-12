Calciomercato Napoli: ecco l’annuncio che aspettava Conte

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con l’annuncio che attendeva da tempo Conte è finalmente arrivato

La pesante sconfitta subita ieri dal Napoli contro la Lazio, costata l’uscita dalla Coppa Italia, ha messo in luce numerose problematiche nella rosa guidata da Antonio Conte. Il risultato, mai realmente in discussione, ha evidenziato i limiti di un turnover condizionato da assenze pesanti in ruoli chiave.

Le scelte dell’allenatore sono finite sotto la lente d’ingrandimento, ma è apparso chiaro come il Napoli stia pagando le difficoltà strutturali della propria rosa.

Il calciomercato estivo, segnato dalla mancata qualificazione alle competizioni europee, non ha consentito di costruire un organico all’altezza delle ambizioni. Mancano alternative di spessore, e questo ha inciso in una gara che la Lazio ha dominato grazie a una maggiore profondità della propria rosa.

Squadre più attrezzate possono mettere in grande difficoltà il Napoli anche nel resto della stagione, con Conte che si trova ora a fronteggiare una pressione crescente.

In queste ore, però, è arrivata una notizia che potrebbe ridare slancio all’ambiente: la società sarebbe pronta a intervenire nella finestra di calciomercato di gennaio per colmare le lacune evidenziate. Una risposta attesa dal tecnico, che ha sottolineato più volte la necessità di rinforzi per mantenere competitiva la squadra in campionato.

Con i problemi emersi chiaramente, è tempo di correre ai ripari per rilanciare il progetto. Il mercato di gennaio rappresenta l’occasione giusta per fornire a Conte le armi necessarie a combattere ad armi pari con le rivali.

Il Napoli interverrà sul mercato: la difesa nel mirino

Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, sa bene quali sono le difficoltà di ingaggiare calciatori durante il mercato invernale, ma è pronto a tenere occhio alle occasioni di mercato che si presenteranno nelle prossime settimane.

Come emerso da Francesco Modugno, giornalista di SkySport, dopo la sfida contro la Lazio, il Napoli interverrà fortemente sul mercato, specialmente per ciò che riguarda il reparto difensivo, che ha mostrato immense lacune.

Il reparto arretrato azzurro, sin dall’inizio della stagione, porta a dei grandi dubbi: se da una parte ci sono dei punti fermi come Buongiorno e Rrahmani, d’altro canto Juan Jesus e Rafa Marin non convincono l’ambiente e lo stesso Conte.

Il brasiliano potrebbe lasciare il Napoli già nella finestra di mercato imminente, mentre al giovane spagnolo si vuole dare fiducia.

Tanti nomi. anche da tempo, segnati sul taccuino di Manna: Da Kiwior e Bijol, passando per Skriniar in uscita, fino ad arrivare ad un clamoroso ritorno di Koulibaly.