Raspadori, nuovo assalto dalla Serie A: l’ipotesi a sorpresa per gennaio

Jack Raspadori potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, c’è un nuovo assalto dalla Serie A: spunta a sorpresa un ipotesi per gennaio

Restano insistenti le voci di una possibile cessione di Jack Raspadori nella prossima sessione di calciomercato. A partire da gennaio si darà ampio spazio alla campagna acquisti invernale, che durerà fino a lunedì 3 febbraio. Un mese intero per muoversi nella maniera più intelligente in vista dei quasi 6 mesi che rimarranno di Serie A, dove si deciderà chi sarà ad aggiungere uno scudetto nella propria bacheca.

Dopo 14 giornate il Napoli è in testa al campionato, seguito dall’Atalanta a -1 e a +4 da Inter, Fiorentina e Lazio, con le prime due che dovranno recuperare lo scontro diretto non giocato nello scorso weekend per il malore di Bove. Per riuscire a mantenere la vetta bisognerà procedere con i giusti acquisti, ma anche valutare le possibili cessioni. Sotto questo aspetto, il Napoli avrebbe già immaginato una possibile lista di partenti, ma solo a determinate condizioni.

Raspadori, nuova idea della Roma: i dettagli sulla trattativa

Tra i nomi circolati anche questa mattina, oltre a Giovanni Simeone di cui vi abbiamo già parlato, ci sarebbe ancora una volta quello di Jack Raspadori. L’attaccante azzurro sta trovando pochissimo spazio in questa stagione: 383 minuti giocati, contro i 319 del Cholito. Una manciata di minuti in più arrivata tutta, però, tra agosto e settembre.

L’ex Sassuolo è stato infatti schierato titolare 4 volte contro Bologna, Parma, Modena e Palermo, ma da ottobre non ha quasi più visto il campo. Nelle ultime 10 partite ha accumulato appena 49 minuti in campo, praticamente nulla. Nelle ultime tre sfide contro Inter, Roma e Torino è rimasto in panchina e avrà la sua chance questa sera contro la Lazio in Coppa Italia.

Lo scarso minutaggio sta attirando l’attenzione di altri club, tra cui, stando a quanto riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, anche della Roma. I giallorossi vorrebbero studiare una rivoluzione per gennaio per salvare questa terribile stagione e cercare di risalire la classifica e renderla più dignitosa. Da qui l’idea di un attaccante come Raspadori, per affiancare Dovbyk.

Con un Paulo Dybala a mezzo servizio ed un Soulé che non ha convinto pienamente nessuno, ecco che l’idea di bussare al Napoli si è fatta più concreta, nel tentativo di trovare un giocatore più funzionale al modulo e alle caratteristiche della punta ucraina giallorossa. Serviranno 30 milioni di euro per procedere alla cessione di Raspadori e Antonio Conte chiederà immediatamente un rinforzo al suo posto, per mantenere la rosa più profonda possibile e continuare a lottare.