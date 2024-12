Simeone al Torino ad una condizione: chi è il calciatore chiesto da Conte

Giovanni Simeone continua a piacere al Torino e potrebbe trasferirsi ad una condizione: c’è un calciatore che piace molto ad Antonio Conte

Restano insistenti le voci di un possibile addio di Giovanni Simeone nel mercato di gennaio. Toccherà proprio all’attaccante argentino guidare l’attacco del Napoli questa sera in Coppa Italia contro la Lazio, in una delle pochissime gare da titolare di questa stagione. Più precisamente sarà la terza volta, dopo le sfide con il Verona alla prima giornata di campionato, e quella con il Palermo nel precedente turno di coppa.

Eccezion fatta per le sopracitate sfide, dove Conte non aveva ancora a disposizione Conte, o l’ha fatto riposare, l’attaccante ha sempre rappresentato un’arma per gli ultimi minuti delle partite. Sono 319, più precisamente, quelli disputati da Simeone in stagione, con 1 gol e 1 assist all’attivo. Nelle ultime settimane sembrerebbe aver superato Raspadori nelle gerarchie, ma lo spazio a disposizione resta poco.

Simeone al Torino, il Napoli chiede Ricci: la trattativa

La squadra più interessata dal figlio d’arte per gennaio è sicuramente il Torino. Dopo l’infortunio gravissimo di Duvan Zapata, la squadra allenata da Vanoli è entrata in un vortice terribile di risultati negativi. Appena due le vittorie da settembre ad oggi, una contro il Verona e l’altra contro il Como, entrambe in piena zona retrocessione. Poi il nulla cosmico, con un pareggio contro il Monza e una sconfitta anche con il Napoli nello scorso turno di campionato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe stato chiaro: Simeone non si muove per meno di 15 milioni cash immediati. Il prestito è contemplato solo in caso di obbligo di riscatto in estate, altrimenti il Cholito resta con Conte per mantenere alto il livello e la profondità della rosa. Secondo quanto riferito da Tuttosport questa mattina, inoltre, il Napoli avrebbe presentato un’altra richiesta ai granata.

Per cedere Simeone, infatti, i partenopei starebbero pensando di trovare un accordo su una sorta di prelazione per Samuele Ricci in estate. Il quotidiano spiega che gli azzurri vorrebbero ottenere un’opzione per il centrocampista nel caso in cui in estate lasci il Torino. Un modo per battere la concorrenza prima del tempo, ma che renderebbe ancora più complicata la trattativa.

Al momento, infatti, i granata starebbero virando la propria attenzione su Petagna, profilo molto più economico e semplice da portare in squadra. Così facendo, Simeone non si muoverebbe da Napoli, restando una pedina importante nei finali di partita per continuare a lavorare e per mantenere la vetta della classifica.