Scambio Raspadori-Danilo, Conte ha deciso: scelta definitiva sull’affare

In questi giorni tiene banco l’ipotesi riguardante lo scambio di prestiti Danilo – Raspadori tra la Juventus e il Napoli: in mattinata spunta la scelta da parte di Antonio Conte.

Uno scambio che, in questi giorni, ha tenuto banco in casa Napoli e che ha animato il dibattito: quello riguardante Danilo e Giacomo Raspadori è un intreccio di mercato per certi suggestivo, che consentirebbe agli azzurri di regalarsi una valida alternativa in difesa e, al contempo, di “accontentare” l’ex Sassuolo che di recente ha reclamato più spazio. La suggestione è resa tale sicuramente dal fatto che di mezzo c’è la Juventus, squadra che resta comunque in ballo per le zone di vertice della classifica di Serie A.

Tale scenario, però, non ha trovato ancora degli sviluppi concreti. Anzi, sarebbe stato lo stesso Antonio Conte a blindare il numero 81 azzurro, facendo sfumare di conseguenza un’eventuale trattativa tra la società di Aurelio De Laurentiis e la Juventus. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che si sbilancia circa la volontà dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale di trattenerlo, a poche ore da Lazio – Napoli che dovrebbe vedere l’attaccante in campo dal primo minuto (qui per leggere le ultime novità di formazione per la sfida di Coppa Italia).

Calciomercato Napoli, Conte blocca Raspadori: sfuma lo scambio con Danilo

Nulla da fare, ancor prima di iniziare: con questo si può racchiudere l’eventualità di un possibile scambio tra il Napoli e la Juventus con Danilo e Giacomo Raspadori coinvolti.

Antonio Conte, infatti, avrebbe deciso di non lasciar partire a gennaio il suo attaccante, così come si evince da quanto scritto da Il Corriere dello Sport a tal riguardo:

“Contro la Lazio ci sarà spazio per tutti gli altri, in attacco riecco Simeone, che piace al Torino ma che a gennaio non si muoverà da Napoli, così come Raspadori, chiesto dalla Juve in prestito per uno scambio con Danilo ma, come il Cholito, blindato da Conte”.

Al momento, dunque, sembra essere sfumata del tutto l’idea sull’asse Torino – Napoli. Pochi spiragli anche su un possibile affare in solitaria per Danilo: di recente, l’uomo mercato della Juventus Cristiano Giuntoli ha fatto sapere che il brasiliano è intoccabile, motivo per cui appare decisamente complicato – alla luce anche dell’emergenza in difesa della Vecchia Signora – che l’ex Real Madrid possa sbarcare all’ombra del Vesuvio.