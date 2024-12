Mercato Napoli, Conte boccia un azzurro: due richieste per gennaio

A poco meno di un mese dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, impazzano i rumors legati alla SSC Napoli: spunta la bocciatura di Conte per un azzurro.

Manca meno di un mese all’inizio della sessione di mercato di gennaio, ma in casa Napoli già si pensa a quelle che possono essere le possibili operazioni da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Diverse sono le esigenze messe in evidenza da parte di Antonio Conte, che parla già da adesso di una rosa da potenziare in caso di ritorno nella UEFA Champions League, obiettivo della stagione in corso.

Il reparto che sarà fortemente tenuto sott’occhio nelle prossime settimane è quello difensivo: c’è la volontà di puntellare le fasce, ma si pensa anche a qualche opportunità per la zona centrale del campo. Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani sono i due centrali titolari che danno ampie garanzie, mentre alle loro spalle la situazione non è delle migliori. Juan Jesus, infatti, è indiziato alla cessione, ma alcune novità potrebbero esserci anche sul fronte Rafa Marin. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, lo spagnolo sarebbe stato bocciato dal tecnico leccese in questi suoi primi mesi di permanenza all’ombra del Vesuvio.

Ultime calciomercato Napoli, TMW: “Conte boccia Rafa Marin”

Antonio Conte non sarebbe soddisfatto di Rafa Marin: il difensore arrivato in estate dal Real Madrid ha trovato poco spazio in questi primi mesi in casa partenopea.

Di seguito, quanto riportato da tuttomercatoweb.com a tal riguardo:

“Conte lo ha bocciato, forse perché troppo acerbo, sicuramente troppo distante dal livello di Alessandro Buongiorno. Anche in quest’ottica si può vedere un cambiamento nel modulo tattico, perché di fatto non c’è un terzo difensore che possa sopperire all’assenza di Amir Rrahmani e dell’ex Torino”.

Mercato di gennaio: caccia anche a un rinforzo sulle fasce per la SSC Napoli

La medesima fonte apre anche a un possibile rinforzo sulle fasce, scenario che è stato difatti procrastinato dalla scorsa sessione di calciomercato. In particolare, la richiesta da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale riguarderebbe anche un rinforzo sull’out di destra.

Tanti i nomi che negli scorsi mesi sono circolati, per un ruolo che il Napoli già aveva pensato di rinforzare in precedenza. Sta di fatto, però, che la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte resta sì di buon livello, ma emergono dei dettagli da limare per rendere questa rosa sempre più competitiva.