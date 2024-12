Chiesa al Napoli: Conte e Manna spiazzati dall’annuncio ufficiale

Federico Chiesa è da parecchio tempo un obiettivo del Napoli di Antonio Conte, arriva l’annuncio ufficiale che spiazza tutta la dirigenza partenopea.

Federico Chiesa ha lasciato l’Italia per la prima volta da quando è nel mondo dei professionisti, prima di andare a Liverpool era stato cercato dal Napoli ma alla fine gli azzurri hanno preferito puntare su David Neres. Visto che Thiago Motta mise fuori squadra Chiesa, l’ex Fiorentina ha deciso di conseguenza di dare il suo addio alla Vecchia Signora e volare verso Liverpool. All corte di Arne Slot.

I reds stanno andando benissimo, sono primissimi in Premier e comandano la classifica della Champions League, l’esterno d’attacco però sta avendo non pochi problemi ad inserirsi nell’assetto offensivo del club inglese. In parte anche per gli infortuni muscolari che l’hanno colpito. Il Napoli è ancora sulle tracce del giocatore ma le parole del tecnico olandese in conferenza stampa non fanno ben sperare i sostenitori partenopei.

“Chiesa è il sostituto di Salah”, Slot gela i tifosi azzurri in conferenza

Il calciatore classe 97′ in estate non ha brillato all’Europeo, il Chiesa visto nel 2021 è parso solo un dolce ricordo. Federico di certo però non è uno che si arrende, sta lavorando quotidianamente al fine di tornare più forte di prima. A testimoniarlo c’è la voglia con la quale torni ogni volta dagli infortuni che lo stanno immeritatamente colpendo, difficile ipotizzare un suo ritorno in Italia nel mercato invernale.

Il Liverpool affronterà stasera il Newcastle di Sandro Tonali e l’allenatore dei Reds Arne Slot, in conferenza, ha aggiornato tutti sulle condizioni di Federico Chiesa, vicino al rientro in campo: “Ha avuto un inizio di stagione difficile e senza di lui non abbiamo un vero sostituto di Salah. La cosa buona è che sia lui che Harvey Elliott stanno tornando. “

Parole che sembrano simboleggiare una permanenza del calciatore italiano, anche perchè Salah in estate potrebbe lasciare il Liverpool e perdere anche Chiesa significherebbe dover trovare non uno ma due esterni a destra. Il Liverpool proverà a non farsi trovare impreparata, infatti ha già chiesto informazioni per Gabriel Pec. Esterno destro brasiliano dell’LA Galaxy che – per altro- interessa anche al Napoli di Conte.

Federico Chiesa sarebbe il sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia a sinistra, visto che Antonio Conte ci sta adattando Neres che invece ha performato meglio sulla destra nella sua esperienza partenopea.