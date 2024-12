Meret, rinnovo ancora lontano: oltre l’Inter spunta un altro top club

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore del Napoli Alex Meret, il rinnovo è in bilico e un nuovo club ne può approfittare.

Giorni importanti per il Napoli, al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato che avrà inizio ufficialmente il 2 gennaio 2025. La dirigenza è impegnata nelle trattative utili a rinforzare la squadra da consegnare ad Antonio Conte. Particolare attenzione rivolta anche al fronte rinnovi, con il futuro di Alex Meret che continua a tenere banco. L’estremo difensore partenopeo sembrava essere a un passo dall’accordo definitivo per il prolungamento di contratto, ma l’accordo sembra essere ancora lontano. Ecco che l’Inter di Beppe Marotta si è subito fiondata sull’ex SPAL, ma attenzione perché oltre ai nerazzurri spunta una nuova pretendente.

Futuro Meret in bilico, Inter e United provano ad approfittarne: la situazione

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli dopo ben sette stagioni. Il portiere classe ’97 non ha ancora accettato la proposta del club partenopeo, iniziando a valutare ulteriori proposte. Questo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, che sottolinea l’inserimento del Manchester United, a duello con l’Inter di Beppe Marotta. L’estremo difensore andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, data che potrebbe sancire il termine ufficiale della lunga esperienza napoletana.

Il futuro di Meret è ancora tutto da definire, ma la fumata bianca è ancora lontana e tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni, anche se l’entourage ha fatto sapere a più riprese che la priorità è quella di rinnovare. Una questione spinosa che il Napoli è chiamato a risolvere, prima di farsi scappare il terzo portiere della Nazionale.

Spesso preso di mira dalla piazza di fede azzurra, il 27enne friulano ha sempre offerto il proprio impegno dimostrando tutta la professionalità del caso. Mai una parola fuori posto per uno degli eroi del recente scudetto, conquistato anche grazie ai salvataggi provvidenziali messi a disposizione dell’intera squadra. Le sette stagioni trascorse fino a questo momento nel capoluogo campano mettono in risalto il grande attaccamento di Meret ai colori che in ogni partita difende.

Il prosieguo dell’avventura napoletana, tuttavia, è appesa a un filo. Anche l’ormai veterano dello spogliatoio potrebbe dire addio, iniziando a vestire i panni di avversario in caso di trasferimento all’Inter – così come occorso con Piotr Zielinski. La pista estera porterebbe invece alla Premier League, con l’asse Manchester United-Napoli che, chissà, potrebbe scaldarsi per la prima volta dopo i continui rumours sull’affare Zirkzee-Osimhen, e dopo il sensazionale colpo che ha sancito l’arrivo di Scott McTominay.