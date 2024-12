Addio Napoli: l’Inter e lo United vogliono il titolare di Conte

Il calciatore è pronto a dire addio al Napoli, con l’Inter e lo United che ora spingono a strappare via un tassello azzurro

Il Napoli prosegue il suo momento d’oro, confermandosi al primo posto della Serie A anche dopo l’ultima giornata. La squadra guidata da Antonio Conte sta vivendo una rinascita straordinaria, cancellando le delusioni della scorsa stagione e imponendosi come una delle formazioni più solide e spettacolari del campionato.

Grazie a un gioco equilibrato e a una rosa profondamente rivitalizzata, gli azzurri puntano a mantenere la vetta il più a lungo possibile. Ogni reparto sta rispondendo alla perfezione alle indicazioni di Conte, con una difesa impenetrabile e un attacco letale che ha messo in difficoltà tutte le avversarie.

Ma mentre l’entusiasmo cresce tra i tifosi partenopei, le sirene di mercato iniziano a farsi sentire. L’Inter e il Manchester United avrebbero messo nel mirino uno dei titolari più importanti del Napoli, ritenuto imprescindibile nello schema tattico di Conte.

Le due squadre sarebbero pronte a fare follie per assicurarsi il giocatore nella prossima sessione di mercato.

Il Napoli, consapevole del valore del suo gioiello, si trova ora di fronte a una decisione cruciale: resistere alle tentazioni e mantenere intatta l’ossatura della squadra o cedere di fronte a un’offerta economicamente irrinunciabile.

Nel frattempo, l’obiettivo degli azzurri resta chiaro: continuare a vincere e puntare a un traguardo che potrebbe segnare una svolta storica per il club.

Meret seguito da Inter e United: da gennaio potrà accordarsi con un club

Alex Meret. portiere azzurro, è finito al centro delle voci di mercato per via del suo contratto in scadenza nel giugno 2025. Proprio per questo motivo, il portiere da gennaio sarà libero di accordarsi con un altro club, per trasferirsi a parametro zero nella prossima stagione.

Come dichiarato da Sky Sport, l’Inter e lo United sono piombate su di lui, in quanto alla ricerca di un estremo difensore titolare.

L’Inter dovrà fare i conti con l’addio di Sommer, anch’esso libero a parametro zero il prossimo giugno. Martinez, sostituto dello svizzero, non sembra dare garanzie e l’Inter potrebbe puntare proprio su Meret.

Dall’altra parte c’è Onana, portiere dello United, discontinuo che non dà molte sicurezze neppure al nuovo tecnico dei Red Devils, Amorim.

Il Napoli però cerca di correre ai ripari: da tempo proseguono i contatti tra il club e l’entourage del portiere per cercare un rinnovo di contratto e continuare insieme il proprio percorso.