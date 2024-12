“Danilo al posto di Raspadori”, l’ex azzurro spiazza tutti: è successo in diretta

L’ex azzurro sorprende i tifosi durante la trasmissione in diretta, con l’idea di un possibile intreccio di mercato con Danilo

Il Napoli sta vivendo un momento straordinario. Con il primato in classifica, la squadra di Antonio Conte fa sognare i tifosi, che iniziano a credere sempre più in una stagione da protagonisti. Nonostante ciò però, la dirigenza azzurra non intende fermarsi qui.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti già dichiarato in passato la volontà di intervenire sul mercato per rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva.

Negli ultimi giorni, il nome di Danilo, difensore della Juventus, è emerso con forza come reale obiettivo del club partenopeo. L’ormai ex capitano bianconero, che sta trovando pochissimo spazio con Thiago Motta, sembra non rientrare nei piani tattici del tecnico.

Secondo indiscrezioni, Manna avrebbe già ottenuto un primo assenso da parte del giocatore brasiliano, ma le trattative sono ancora in corso per valutare la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo le incertezze mostrate da Rafa Marin e la possibile partenza di Juan Jesus già nella finestra di gennaio. Conte è stato chiaro: il Napoli non verrà indebolito. Ciò lascia pensare quindi che, in caso di cessioni, la rosa sarà rafforzata.

L’eventuale arrivo di Danilo garantirebbe esperienza, leadership e versatilità, caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali nella seconda parte della stagione. I tifosi azzurri attendono con trepidazione gli sviluppi di un mercato che potrebbe regalare ulteriori sorprese e rafforzare le ambizioni del club partenopeo.

Bruscolotti consiglia lo scambio Raspadori-Danilo: le sue parole

Giacomo Raspadori è finito al centro delle voci di mercato per via di uno scarso minutaggio in azzurro, con la Juventus alla ricerca di un centravanti versatile.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, parlando proprio di questo possibile intreccio di mercato: “Raspadori-Danilo? Gli attaccanti il Napoli ce l’ha, questo scambio si potrebbe anche fare“.

Il Napoli è ricco di qualità e calciatori in avanti, con Raspadori che finora ha avuto a disposizione pochissimi minuti: uno dei principali motivi è anche la mancanza di coppe europee, che non permettono a Conte di far girare la propria rosa.

Bruscolotti consiglia Danilo in quanto mostra più sicurezza rispetto a Juan Jesus e Rafa Marin: “Con tutto il rispetto, ma non ho grandi considerazioni di Rafa Marin e Juan Jesus” – conclude l’ex Napoli.