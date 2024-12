Torino-Napoli, Politano rivela cosa è cambiato: il retroscena

Il Napoli supera il test Torino grazie alla rete di McTominay: Matteo Politano parla senza veli al termine della sfida.

Il Napoli porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo interno contro la Roma, gli azzurri di mister Antonio Conte hanno superato l’esame Torino grazie alla rete di Scott McTominay, imponendosi con un altro 1-0. Al termine della gara, proprio il centrocampista scozzese, premiato come man of the match, ha analizzato la sfida in compagnia di Matteo Politano. Quest’ultimo, dopo la vittoria, ha parlato in modo diretto, senza particolari veli.

Politano rivela cosa è cambiato in casa Napoli con l’arrivo di Conte

Matteo Politano ha commentato la vittoria del Napoli ai microfoni di Dazn: “Scudetto? Vediamo. Abbiamo fatto una grande partita, anche oggi abbiamo dimostrato il nostro valore su un campo difficilissimo e contro un avversario ostico come il Torino”.

Su McTominay: “È fortissimo, è un giocatore eccezionale. Ma sopratutto è un grande uomo. Si è messo a disposizione della squadra fin dal suo arrivo”.

Politano ha poi rivelato il cambiamento avvenuto con l’approdo di Conte sulla panchina: “Di diverso quest’anno c’è l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio. Siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti insieme per il bene della squadra”.