“Sensazioni da Scudetto?”: capitan Di Lorenzo fa sognare i tifosi

Le parole del difensore partenopeo arrivate nel post-gara di Torino Napoli fanno impazzire i tifosi azzurri, spunta il commento sullo Scudetto.

Prosegue la striscia di vittorie del Napoli, uscito anche dall’Olimpico di Torino con i tre punti tra le tasche. La formazione di Antonio Conte ha conservato il primato in classifica, allungando sulle rivali – Inter e Fiorentina dovranno recuperare la sfida del Franchi – e iniettandosi una grande dose di fiducia. Altro clean sheet, il nono in campionato, che manifesta la solidità difensiva della squadra a cui si unisce un fondamentale cinismo sotto porta.

L’entusiasmo in casa napoletana è alle stelle, inevitabilmente si inizia a parlare di Scudetto. Proprio sul tema è intervenuto anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che nel post-partita ha fatto sognare l’intera tifoseria partenopea.

Napoli capolista, Di Lorenzo carica l’ambiente: “Proviamo a ricreare quanto fatto in passato”

Giovanni Di Lorenzo si è reso autore di un’altra prestazione da sufficienza piena. Il capitano azzurro ha nuovamente dimostrato di essere tornato nella migliore condizione psicofisica, grazie soprattutto all’apporto di Antonio Conte. Il laterale ex Empoli è intervenuto nel post-partita della gara dell’Olimpico di Torino, scatenando la fantasia dei tifosi. Di seguito quanto sottolineato ai microfoni di DAZN sul tema scudetto:

“Se ho sensazioni simili all’anno dello scudetto? Non lo so, ci fa piacere essere lì. Quest’anno si è ricreato l’entusiasmo che forse l’anno scorso era venuto meno. Siamo un bel gruppo e c’è molta unione. La piazza di Napoli è molto bella e stiamo cercando di ricreare quanto fatto in passato“.

Il confronto viene però spontaneo anche rispetto alla scorsa annata:

Ogni tanto fa anche bene ricordare quello che è stato lo scorso anno per non dimenticare certe situazioni. Quest’anno siamo ripartiti bene da un gruppo nuovo. Ricordo benissimo la partita dello scorso anno e sicuramente quest’anno è tutto diverso. Sappiamo che il campionato è ancora lungo ma abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti di essere in vetta.

Al capitano azzurro è stato chiesto anche se, in virtù della sua esperienza nell’annata tricolore con Spalletti, ci possa essere qualche consiglio per i nuovi arrivati che non fecero parte di quel percorso:

Sono tutti ragazzi a posto che si sono messi a disposizione del gruppo. Io e quelli qui da più tempo qui abbiamo solo cercato di farli integrare subito. Si è creata una bella unione e un bel gruppo. Conte ci fa lavorare bene tutti assieme e credo che questo si veda.

La chiosa finale è poi su mister Conte:

Durante la partita si fa sentire ma poi in campo andiamo noi calciatori. In settimana seguiamo il mister e prepariamo la gara nel migliore dei modi, poi quando siamo in campo sappiamo cosa fare. Il mister ci lascia anche molta libertà, è molto bravo nel preparare le partite

Insomma, c’è davvero tutto per poter sognare gli obiettivi più importanti: Di Lorenzo lo ha spiegato in modo davvero chiaro.