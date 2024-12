Ultim’ora Napoli, si prova il colpo dalla Juve: c’è già il sì a Manna!

L’ultim’ora di Gianluca Di Marzio è clamorosa: il Napoli sta provando il colpo dalla Juve, il giocatore ha già aperto alla destinazione.

Il Napoli non vuole fermarsi sul mercato. Dopo un’estate in cui il club azzurro è stato una delle squadre più “spendaccione”, anche i prossimi mesi promettono colpi in grado di rinforzare la rosa di Antonio Conte. Le nuove ambizioni della società dopo l’arrivo dell’allenatore ex Juve e Inter hanno portato una venta d’aria fresca anche sul mercato, con colpi del calibro di Lukaku, Neres e McTominay.

Il reparto che potrebbe ricevere un ulteriore rinforzo già a gennaio è quello della difesa. Manca infatti un’alternativa credibile a Buongiorno e Rrahmani: Juan Jesus non è infatti più un giocatore affidabile, mentre Rafa Marin è al momento un vero e proprio oggetto misterioso. Potrebbe portare così il calciomercato un nuovo innesto nel reparto e la nuova idea è un clamoroso colpo dalla Juventus.

Mercato Napoli, spunta Danilo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la nuova idea per la difesa azzurra sarebbe il capitano della Juve Danilo. Il brasiliano è attualmente fuori dai piani di Thiago Motta e sta giocando davvero poco in questo girone d’andata. Il ds azzurro Manna lo conosce bene e, secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, avrebbe incassato già l’apertura del calciatore alla destinazione.

Non si tratterebbe quindi per nulla di un’ipotesi lontana quella di vedere il capitano della Juventus in maglia azzurra. Anzi, il calciatore stesso sarebbe favorevole alla destinazione. Non è un mistero infatti quello per cui il difensore brasiliano possa dire addio al club bianconero per accasarsi in altri lidi già a gennaio a causa di un rapporto mai sbocciato con il neo allenatore Thiago Motta e per un rendimento davvero deludente in questo inizio di stagione. Danilo è infatti partito dall’inizio in solo quattro occasioni dall’inizio della stagione (tre in campionato e una in Champions), ma brillando in nessuna di queste. Disastrose infatti soprattutto le sue prove contro Inter e Stoccarda, che lo hanno portato al centro delle critiche dei tifosi juventini.

A gennaio potrebbe però cambiare tutto. Le contemporanee defezioni nel reparto (Bremer e Cabal su tutti), dovrebbero convincere la Juventus a corposi investimenti sul mercato per rinforzare la difesa. Eventuli arrivi potrebbero coincidere anche con una riduzione dello spazio a disposizione per Danilo e, magari, con suo addio. Il Napoli guarda interessato intanto: il brasiliano potrebbe infatti prestarsi bene sia da alternativa alla coppia di centrali, ma anche a Giovanni Di Lorenzo come braccetto/terzino.