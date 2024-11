Scambio Osimhen-Zirkzee, si apre un nuovo scenario: “Possibilita concreta”

Spunta una possibile ipotesi sull’affare di mercato riguardante lo scambio coinvolgente Victor Osimhen e Joshua Zirkzee: può cambiare tutto.

Si fa sempre più vicino l’inizio della nuova sessione di calciomercato, che aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio. Il Napoli è al lavoro nel tentativo di risolvere alcune spinose questioni, tra cui quella legata al futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano attualmente in forza al Galatasaray potrebbe trovare una nuova sistemazione nell’imminente finestra di mercato.

Tra i club che hanno mostrato interesse nei confronti del centravanti africano c’è il Manchester United, che avrebbe proposto il cartellino di Joshua Zirkzee per abbassare il conguaglio economico. L’offerta non sarebbe stata particolarmente gradita dal Napoli, ma attenzione: adesso può cambiare tutto.

Il mega affare di mercato tra Napoli e Manchester United potrebbe realizzarsi in estate. Questa la rivelazione di Guido Vaciago che ai microfoni di Radio Capri ha sottolineato le probabilità di concretizzare lo scambio durante il mercato estivo. Di seguito quanto sottolineato dal direttore di Tuttosport:

“Scambio Zirkzee–Osimhen? Idea affascinante, ma si tratta di una trattativa molto complessa. A gennaio la vedo difficile. Non credo che il Galatasaray sia disposto a lasciar partire Osimhen, è fondamentale per il club turco. In estate, però, potrebbe diventare una possibilità più concreta”.