“Osimhen alla Juventus possibilità concreta”: la richiesta del Napoli e le ultime sull’affare

L’annuncio in diretta sul futuro di Osimhen e la trattativa intavolata con la Juventus: ecco quanto chiederebbe De Laurentiis

Otto gol tra coppa e campionato. Osimhen sta trovando la sua vecchia dimensione in Turchia, lontano dalle critiche, dalle polemiche e dai rumors sul suo conto che sono apparsi negli ultimi mesi italiani. A Istanbul per rinascere. A Istanbul per non svalutare il cartellino.

Il Napoli è riuscito a chiudere l’affare con il Galatasaray per mandare Victor Osimhen in Super Lig solo dopo l’operazione saltata con Chelsea e Al Ahly. Il bomber nigeriano, però, è legato ancora al club azzurro con un contratto che scadrà nel 2026, con l’opzione di rinnovo al 2027 a favore dei partenopei.

L’obiettivo di De Laurentiis e Manna sarà quello di cedere a titolo definitivo Osimhen dalla prossima estate. Il prezzo, ovviamente, non sarà inferiore ai 75 milioni di euro. La società non ha alcuna intenzione di svendere uno degli attaccanti più forti e ancora più promettenti al Mondo. Nel frattempo, la Juventus si starebbe muovendo, anche grazie al lavoro di Giuntoli che conosce bene il ragazzo.

Juventus su Osimhen, la conferma: “Giuntoli ha parlato con i procuratori”

Secondo quanto rivelato su TvPlay da Enrico Camelio, la Juventus sta seguendo con particolare interesse le prestazioni di Osimhen. E allo stesso tempo, fanno riflettere le performance dell’attaccante Dusan Vlahovic, costantemente sotto accusa da quando è iniziata la stagione.

Il giornalista romano ha descritto il quadro dell’operazione Osimhen-Juventus durante la diretta su Twitch di TvPlay:

“Giuntoli ha parlato con i procuratori di Osimhen. Stanno provando a fare questo colpaccio. Ovviamente deve uscire Vlahovic. Non si tratta per gennaio, ma per la prossima stagione. Non sarà facile convincere De Laurentiis, ma nel frattempo si sta intavolando la trattativa. C’è però la possibilità concreta che Osimhen vada alla Juventus”

Inoltre, durante il dibattito, Camelio si è posto anche la domanda legittima sulla possibile richiesta del presidente del Napoli:

“Ma De Laurentiis darebbe Osimhen alla Juventus per 100 milioni?”

In effetti, il club azzurro andrebbe a rinforzare una diretta concorrente e si ripeterebbe una storia che recentemente ha visto Higuain protagonista, con il passaggio a Torino in una notte di mezza estate, al termine di una delle sue migliori stagioni. Se non la migliore in assoluto.

In ogni caso, la cifra della cessione di Osimhen non potrà che essere elevata, specialmente se l’acquirente dovrà essere la Juventus, avversaria in Serie A del Napoli. Nessuno sconto è previsto per Victor, anche se come è evidente non farà parte del progetto Conte.