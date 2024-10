Osimhen, la verità sul trasferimento alla Juventus: cosa succederà in estate

Victor Osimhen potrebbe davvero andare alla Juventus in estate? La verità sul possibile trasferimento e sulla clausola

E’ stata la trattativa che ha tenuto banco per tutta l’estate in casa Napoli, trasformandosi in una telenovela. Alla fine Victor Osimhen si è trasferito al Galatasaray, a settembre, in prestito. L’attaccante nigeriano è già stato dimenticato dai tifosi azzurri, che si stanno godendo un Romelu Lukaku in una forma non perfetta, ma assolutamente determinante in termini sia di gol che di assist.

Il rapporto tra Osimhen e la piazza non è dei migliori ad oggi. Victor non ha mai ringraziato i tifosi, mai salutato con un post sui social o un’intervista pubblica. Sin dalle prime ore in Turchia ha immediatamente mostrato un amore e un affetto per i tifosi del Galatasaray anche inaspettato, arrivando persino a baciare la maglia e mostrarne una con la scritta “Finalmente”.

Osimhen alla Juventus: tutta la verità per l’estate

Osimhen sembrava desiderare solamente un addio nel minor tempo possibile, anche dopo aver visto sfumare l’ipotesi Premier League in estate. Nelle sue prime 4 uscite con i giallorossi ha realizzato 2 gol e 4 assist, salvo poi infortunarsi. La speranza per il Galatasaray è di recuperarlo poco dopo la fine della sosta, dato che il suo impatto è stato da subito determinante.

Anche il Napoli si augura che l’attaccante faccia bene nella sua esperienza turca, così da poterlo rivendere in estate a caro prezzo. Proprio sul futuro estivo di Osimhen si è concentrato oggi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Nel corso del suo editoriale ha parlato delle ipotesi offensive della Juventus per la prossima stagione, aprendo alla chance Jonathan David.

Porte chiuse, invece, per lo stesso Osimhen. Il Napoli, infatti, attiverà la clausola rescissoria da circa 75/80 milioni solamente per l’estero, mentre per i club italiani la cifra sarà molto più alta. Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis non ripeterà quanto avvenuto ormai 6 anni e mezzo fa con Gonzalo Higuain, che scelse proprio la Juve per provare a vincere lo Scudetto in Italia.

Il presidente partenopeo tenterà di incassare la cifra più alta possibile per la cessione del bomber nigeriano, ma il più lontano possibile dalla Serie A. Tutto dipenderà dal rendimento dello stesso calciatore nei prossimi mesi, con la speranza che possa fare bene per avere più chance di acquirenti che potranno bussare alla porta degli azzurri nella prossima sessione estiva di calciomercato.