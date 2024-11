Calciomercato Napoli, nuovo difensore: “Manna ha già avuto una chiacchierata…”

Il Napoli ha individuato il difensore che potrebbe fare al caso di Antonio Conte: Giovanni Manna si è già mosso, arrivano le ultime.

Difficile muovere pedine in una sessione particolare di mercato come quella invernale. Le squadre tendono a non stravolgere le rose, anche perchè i rimpiazzi risultano complicati e non sempre semplici da trovare. Ecco perché il Napoli si guarda intorno ma senza impegno: dovesse esserci qualche occasione, allora Giovanni Manna proverà ad accontentare Conte.

Al tempo stesso c’è la consapevolezza che qualcosa deve essere fatto e ci sono degli innesti che al Napoli servirebbero al netto delle occasioni: in difesa, tanto per fare un esempio, il direttore sportivo sta cercando un elemento da poter inserire all’interno della rosa, anche perchè c’è chi come Juan Jesus sembra ormai arrivato alla fine della sua esperienza in azzurro.

Napoli, occhi puntati sul nuovo difensore: Manna si è già mosso

Secondo quanto riportato in queste ore da Il Mattino, il Napoli avrebbe effettivamente individuato un elemento che andrebbe ad inserirsi perfettamente all’interno dello scacchiere di Antonio Conte. Il nome è quello di Ardian Ismajli, difensore titolare dell’Empoli e della nazionale albanese.

Il suo rendimento in questa stagione è degno di nota, ed è per questo che il Napoli lo ha messo nel mirino: Giovanni Manna – si legge – avrebbe avuto anche una prima chiacchierata per l’eventuale trasferimento del difensore classe ’96.

Il suo contratto scade a giugno 2025, ma Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare uno sgarro all’Empoli: il difensore albanese resterà in Toscana e contribuirà al percorso per la salvezza, mentre a giugno il Napoli proverà a chiudere l’affare per portarlo all’ombra del Vesuvio.