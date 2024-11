Mazzocchi, non solo calcio: “Prima o poi a Sanremo”

Mattatore del gruppo, anima di questo club e riferimento napoletano all’interno del gruppo Napoli: Pasquale Mazzocchi ha una passione irrefrenabile per il canto

Accettò il passaggio dalla Salernitana al Napoli per aiutare la sua squadra del cuore in un momento difficile. Ha sempre lavorato a testa bassa, nonostante in squadra nel suo ruolo ci sia un insormontabile capitan Di Lorenzo. Pasquale Mazzocchi, però, si sta ritagliando uno spazio importante all’interno dello spogliatoio. Soprattutto per il suo carattere genuino e divertente.

Oltretutto, come confermato già in ritiro in estate, l’ex Salernitana è un ottimo cantante. Lo conferma anche Alessandro Buongiorno a Cronache di Spogliatoio: “Cerco di farmi insegnare da Mazzocchi. È il cantante, canta veramente bene”. Alla battuta del giornalista Emanuele Corazzi, il difensore azzurro risponde a tono: “Se lo mandiamo a Sanremo? Sì, prima o poi sicuramente”. Di recente, proprio l’ex Toro, assieme a Mazzocchi ed altri del gruppo sono stati ospiti a Roccho Hunt e Sal da Vinci in un locale, dove hanno cantato tutti a squarcia gola la hit “Rossetto e caffè”: “È stato un bel momento”.

Sul gruppo azzurro e l’ambientamento a Napoli, Buongiorno ha rivelato: “Il mio inserimento è stato fantastico. Mi sono trovato subito benissimo. Sono tutti calciatori forti e bravissimi ragazzi. Mi sono trovato bene con i tifosi, con il mangiare…”. E il tempo libero lo passa tra videogiochi e giochi di società: “I videogiochi li utilizzo anche per sentirmi con amici a Torino. Con Simeone e Meret giochiamo molto ai giochi da tavolo o facciamo le Escape room che ti permettono di trascorrere una giornata in compagnia”.