“Incontrati per caso”, così Conte ha portato un nuovo calciatore al Napoli

Tutto sulla trattativa che Conte ha portato avanti per costruire il Napoli vincente di oggi: ecco com’è avvenuto l’incontro casuale

Dietro le manovre di mercato di Giovanni Manna c’è stato sempre il supporto determinante di Antonio Conte. D’altronde, con questo tipo di carisma e di esperienza, fa da garante per il suo Napoli. E il mister sa benissimo di avere un potere attrattivo importante, grazie al tipo di carriera che sia da calciatore che da allenatore è riuscito a portare avanti.

L’allenatore del Napoli sin da subito ha dovuto risolvere alcune grane. Mentre non ha potuto gestire l’affare Osimhen, che era di competenza prettamente della società per via di accordi presi già prima del suo arrivo, Conte ha influito tantissimo nelle scelte di acquisto dei dirigenti. Non ha solo dato dei nomi e delle indicazioni. È sceso letteralmente in campo. Lo ha fatto con Lukaku, mantenendo i rapporti sempre vivi. Lo ha fatto per trattenere Di Lorenzo, parlando costantemente con il suo agente e poi con il ragazzo; l’ha fatto anche con Alessandro Buongiorno.

Buongiorno e il sì al Napoli: “Ho parlato con Conte 10 minuti al ristorante”

A inizio giugno, mentre l’Italia si preparava ad EURO 2024, Antonio Conte incontrò in un ristorante di Torino proprio Alessandro Buongiorno. E il difensore tiene a specificare ai canali di Cronache di Spogliatoio che è avvenuto tutto “per caso”.

Il calciatore era già entrato nel mirino del club azzurro. Il suo nome era nella lista di Manna e c’erano stati già approfondimenti tra il Torino ed il Napoli. “Ho parlato con Conte per 10-15 minuti, poi l’ho sentito qualche altra volta. E ho scelto Napoli”. Dunque, Buongiorno conferma quanto sia stato decisivo nella trattativa aver comunicato con il mister prima di prendere la decisione finale. Scartata a priori l’opzione Juventus per motivi di cuore – è cresciuto nel Torino da quando aveva 5 anni – l’Inter stava mettendo pressione al club granata e allo stesso giocatore. Tant’è che prima della firma finale, l’agente del difensore ebbe un colloquio proprio con i dirigenti nerazzurri.

Ad ogni modo, Buongiorno ora è un giocatore del Napoli ed è una delle sorprese positive di questo campionato. O meglio, più che sorpresa, sta compiendo quello step di maturazione che ci si aspettava dopo ottime prestazioni offerte al Torino.